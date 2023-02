Découverte d'un nouveau traitement «spectaculaire» contre le Covid-19

Une jeune élève reçoit un rappel de vaccination dans l'Etat de Géorgie, aux Etats-Unis. Image: sda

Près de 500 personnes meurent encore chaque jour de la maladie aux Etats-Unis.

Une seule injection d'un nouveau traitement antiviral contre le Covid-19 a réduit de moitié, lors d'essais cliniques, le risque d'hospitalisation en cas d'infection, selon une étude. Ses auteurs espèrent qu'elle débouchera sur un nouveau médicament pour les patients:

«Même si le Covid-19 ne fait plus la Une des journaux, la mise au point de nouvelles options de traitement reste cruciale, notamment face aux nouveaux variants» Jeffrey Glenn, professeur en immunologie à l'université Stanford et co-auteure de l'étude

Le traitement en question utilise des interférons, des protéines cruciales dans la réponse immunitaire. Elles sont sécrétées en présence d'un virus et s'attachent aux récepteurs de certaines cellules, déclenchant alors «un mécanisme de défense antivirale inné» (distinct des anticorps), a expliqué Jeffrey Glenn.

Il existe plusieurs types d'interférons, dont ceux appelés lambdas. Leur particularité est qu'ils s'attachent notamment aux cellules des poumons, précisément là où sévit le Covid-19.

«C'est spectaculaire»

Le traitement consiste en une injection d'une version synthétique d'interférons lambda, dans les 7 jours après l'apparition des premiers symptômes du Covid-19. Il a été testé lors d'un essai clinique sur plus de 1900 adultes infectés par le coronavirus, entre juin 2021 et février 2022, au Brésil et au Canada. 85% des patients étaient vaccinés:

Sur les 931 personnes ayant reçu le traitement, 25 ont été hospitalisées;

Contre 57 des 1018 personnes ayant reçu un placebo, soit une réduction de 51%;

Les résultats sont encore meilleurs en isolant les patients non vaccinés.

«C'est spectaculaire», a commenté Jeffrey Glenn, qui a fondé la compagnie Eiger biopharmaceuticals ayant mis au point le traitement. Ce traitement en une seule injection offre un avantage pratique par rapport à l'antiviral Paxlovid de Pfizer, qui nécessite la prise de dizaines de pilules sur cinq jours, a-t-il argumenté. Comme les interférons interagissent eux avec les cellules, le traitement ne sera pas affecté par l'évolution du virus. (ats/jch)