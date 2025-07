L'image de cette mannequin dans Vogue suscite la polémique

Sur Instagram, les fondatrices de l’agence, Valentina Gonzalez et Andreea Petrescu, défendent leur travail, affirmant qu’il s’agit d’un processus créatif collaboratif impliquant designers, photographes et ingénieurs.

La campagne publicitaire en question montre une femme blonde, au visage lisse et au regard figé, portant une tenue Guess. Si l’image paraît à première vue tout à fait classique, une mention discrète précise que le mannequin a été créé par IA, via l’agence Seraphinne Vallora. Sur les réseaux sociaux, la publication a rapidement déclenché une vague de réactions négatives.

La France veut une solution à deux Etats, la Suisse aussi

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a plaidé pour une «solution politique à deux Etats» dans le conflit israélo-palestinien lors d'une conférence internationale de l'ONU à New York, à laquelle participait la Suisse.

Il n'y a pas d'alternative à la solution à deux Etats, israélien et palestinien, pour parvenir à la paix au Proche-Orient, ont plaidé lundi la France et nombre d'autres Etats dont la Suisse, lors d'une conférence internationale à l'ONU à New York, boycottée par Israël et les Etats-Unis.