Cuba: Le bilan humain s'alourdit après l' explosion d'un hôtel 5 étoiles

L'explosion a soufflé cet hôtel cinq étoiles. Image: sda

Le bilan humain s'alourdit après la violente explosion d'un hôtel 5 étoiles à La Havane

Le centre de la capitale cubaine a tremblé après l'explosion d'un hôtel en travaux qui a hébergé des célébrités. Le bilan humain s'alourdit d'heure en heure.

Une forte explosion est survenue vendredi dans un hôtel en travaux du centre de La Havane, ont constaté des journalistes de l'AFP. La déflagration a fait au moins 8 morts et 30 blessés. Les quatre premiers étages ont été soufflés.

Une fuite de gaz à l'origine de l'explosion

La façade de l'hôtel Saratoga, classé 5 étoiles avec ses 96 chambres, deux restaurants et piscine sur le toit, a été en grande partie endommagée par la force de l'explosion survenue peu après 11h00 locales (17h00 en Suisse). «Les premières constatations indiquent que l'explosion a été provoquée par une fuite de gaz», a précisé sur Twitter le compte de la présidence cubaine.

Un nuage de fumée et de poussière s'élevait du Prado, l'avenue principale du centre de La Havane où se trouve l'hôtel, proche du Capitole. Les quatre premiers étages ont été complètement soufflés, et le sol était jonché de débris et de morceaux de verre, a constaté l'AFP.

Plusieurs véhicules ont également été détruits à proximité de cet hôtel, connu pour avoir hébergé ces dernières années plusieurs célébrités dont Mick Jagger, Madonna et Beyoncé. Les secours arrivés en nombre ont clôturé le périmètre tandis que les secours recherchaient d'éventuelles victimes dans les gravats au pied de l'hôtel.

Le président Miguel Diaz-Canel est arrivé sur place à la mi-journée, accompagné du Premier ministre Manuel Marrero et du président de l'Assemblée nationale Esteban Lazo.

Lourd bilan humain

Le précédent bilan, donné vendredi soir, était de 22 morts, dont un enfant et plus d'une cinquantaine de blessés dans cette explosion. Mais un nouveau communiqué fait état d'au moins 25 morts. Une touriste espagnole figure parmi les victimes.

«Des nouvelles tragiques nous parviennent de Cuba», a tweeté le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez: «Une touriste espagnole est décédée et un autre citoyen espagnol est gravement blessé après l'explosion de l'hôtel Saratoga. Toute notre affection aux familles et à toutes les victimes et blessés. Tout notre soutien aussi au peuple cubain».

Les autorités ont affirmé que des survivants se trouvaient sous les décombres et ont envoyé une brigade canine pour les chercher, notamment une femme avec laquelle les secouristes ont été en contact. Un peu plus tôt, le directeur de l'hôpital Calixto Garcia, où une partie des blessés sont soignés, avait signalé que onze d'entre eux se trouvaient «dans un état extrêmement grave».

La solidarité prime

«Ce qui s'est passé est très regrettable, la destruction, surtout les pertes de vies, et aussi les personnes blessées, mais une fois de plus je veux souligner la rapidité avec laquelle la population et les institutions se sont mobilisées», a écrit sur Twitter le président Miguel Diaz-Canel.

«C'est la solidarité qui a primé», a-t-il ajouté alors que de nombreux Cubains se sont précipités vendredi pour donner leur sang et venir ainsi en aide aux blessés.

Bâtisse emblématique

Emblématique établissement de la vieille Havane avec sa façade verte, l'hôtel, en travaux, était fermé depuis deux ans aux touristes.

Seuls se trouvaient à l'intérieur des ouvriers et des employés en train de préparer sa réouverture, prévue à partir du 10 mai.

Construit en 1880 pour abriter des magasins, l'immeuble avait été transformé en hôtel en 1933 et rénové afin d'en faire un établissement de luxe en 2005. (ats/afp)