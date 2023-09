Michael Gambon sous les traits de Dumbledore. Image: Warner Bros

Dumbledore est mort pour de vrai

L'acteur Michael Gambon, incarnant le célèbre directeur de Poudlard dans Harry Potter, est mort.

Plus de «International»

L'acteur et homme de télévision britannique Michael Gambon, qui a incarné au cinéma le personnage de Dumbledore dans Harry Potter, est mort à l'âge de 82 ans, a annoncé jeudi sa famille.

Michael Gambon, sans costume. WireImage

En cinquante ans de carrière, il a remporté cinq Baftas et a incarné le directeur de l'école des sorciers d'Harry Potter. «Epoux et père aimé, Michael est mort paisiblement à l'hôpital avec sa femme Anne et son fils Fergus à son chevet, à la suite d'une pneumonie», selon le communiqué de sa famille. (jah/ats)