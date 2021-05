International

Mandibules: 5 bonnes raisons de vouloir adopter une grosse mouche



5 bonnes raisons de vouloir adopter une grosse mouche

Des gens bêtes, une bagnole à plaques vaudoises, Roméo Elvis en bon acteur ou encore Adèle Exarchopoulos qui HURLE. «Mandibules», c'est le film bizarre de Quentin Dupieux qu'il faut absolument dévorer pour soigner sa déprime Covid.

Tout (et n'importe quoi) peut faire un film. Y compris l'histoire impossible d'une mouche géante que deux gentils paumés découvrent dans un coffre de voiture volée et envisagent le plus sérieusement du monde de dresser pour devenir riches. (Oui, c'est le pitch du film.)

«Mandibules», c'est dans les cinémas romands, c'est l'oeuvre du réalisateur français le plus loufoque de notre époque (Quentin Dupieux) et c'est interprété par les célèbres zouaves du Palmashow. Une chose est sûre: l'absurde, c'est de l'amour en 16/9 contre la déprime pandémique (ou météorologique). Et on vous le prouve en cinq arguments imparables. Mais d'abord...



L'adorable mouche

Attention, elle est hautement addictive. Oubliez les petits chiots trognons et les chatons tout mignons. Vous n'en aurez désormais que pour cette immense mouche improbable. Les enfants vous arracheront les ailes fringues pour en adopter une et vous allez être à deux doigts de demander à Google si les mouches géantes, ça existe. Parce que cette bestiole a tout d'un animal de compagnie. Les tics, les regards, les attitudes, la taille (ou presque).

L'observer se faire domestiquer comme un lion inoffensif par deux grands abrutis (Jean-Gab et Manu) après avoir été découverte dans le coffre d'une bagnole, on ne résiste pas.

Détail qui tue: cette mouche a été fabriquée pour de vrai et actionnée par un type (dont c'est certainement le métier) pendant le tournage. Seules les pattes ont été animées à l'aide d'un super ordinateur.

Bon sang, pourquoi une mouche? «Je ne sais pas pourquoi. L'idée de base, c'était une mouche géante coincée dans le coffre d'une voiture avec des déchets autour. J'avais besoin d'une connection entre cette mouche et les acteurs»

D'accord. C'est noté. Euh... mais... MAINTENANT ON VEUT CETTE MOUCHE À LA MAISON! (On ne sait pas pourquoi non plus.)

La vie voix d' Adèle

Un accident de ski et soudain, c'est le drame: Agnès n'est plus capable de parler autrement qu'en hurlant. Une performance drôle, loufoque et touchante à la fois. Et il faut probablement être Quentin Dupieux pour réussir à convaincre une actrice comme Adèle Exarchopoulos de jouer (admirablement) n'importe quoi.

C'était fifty-fifty: «Un rôle pareil, soit ça va être la honte, soit ça va être très cool»

Les bonnes manières pic.twitter.com/6hUTZhZIZk — Quentin Dupieux / Mr. OIZ😷 (@oizo3000) May 15, 2021

Grossir le trait et inventer un handicap aussi unique, c'est aussi une technique plutôt maligne pour nous faire accepter l'idée de la différence, tout en nous autorisant à éclater carrément de rire. «ll y avait deux difficultés. La première, c’était de doser. Il fallait que cette façon de hurler tout le temps soit drôle sans que cela ne devienne trop agaçant ou pénible à regarder», a expliqué la comédienne (enfin rigolote) aux Inrocks.

La bagnole vaudoise

Sans cette voiture, pas de mouche, pas d'histoire, pas de film! Une vieille Merco beige réquisitionnée à la hâte pour un coup fourré à même pas 500 Euros. Mais c'est dans cette caisse toute pourrie que le binôme de gros bêtas va tomber sur la bestiole. Oui mais... en Suisse, ce sont les plaques d'immatriculation qui ont cristallisé toute l'attention.👇

La réf' Palmashow

Ils n'ont pas inventé YouTube mais, en France, c'est tout comme. Le duo de comiques français Grégoire Ludig et David Marsais, les deux acteurs principaux, font les pitres sur Internet depuis les années 2000. Formés sur scène, puis attrapés par la télévision, les deux comédiens ont fait du «Palmashow» l'une des références de l'absurde francophone. Le réalisateur s'est d'ailleurs inspiré de leurs vidéos pour écrire «Mandibules».

«Il y a une logique dans l'absurdité de Quentin Dupieux»

Le Palmashow nous avait manqué et on est ravi de les retrouver pour “Mandibules”, la nouvelle comédie de Quentin Dupieux ! De leurs premières vidéos à leur prochain film, voici 8 choses à savoir sur le duo !! pic.twitter.com/4NbwQoolE6 — Konbini France (@KonbiniFr) May 13, 2021

On kiffe le réalisateur

Il est inclassable, talentueux, exigeant, plutôt unique et rigoureusement respecté par le petit monde du cinéma: Quentin Dupieux. En quelques films, toujours intelligemment débiles, il a sublimé Jean Dujardin, Alain Chabat, Benoît Poelvoorde ou... un pneu et c'est le seul (ou presque) qui a réussi à rendre Eric & Ramzy drôles.

Pour situer le personnage: «Je préfère tourner des tonnes de petits films que de bosser 5 ans sur un blockbuster à gros budget»

Dans «Mandibules», il va même jusqu'à offrir un rôle à contre-emploi au rappeur Roméo Elvis, jeune bobo un peu snob. Allez, petite séance de rattrapage de son oeuvre?👇

Le Daim (2020) Vidéo: YouTube/FilmsActu

Cerise sur l'absurde (et pour les plus mélomanes d'entre vous), on rappelle que Quentin Dupieux le réalisateur, c'est aussi le papa de la petite peluche jaune et ses saucisses de Vienne qui font de la french touch: Mr. Oizo!👇

