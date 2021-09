Commentaire

La bande-annonce de Matrix 4 est là. Faut-il s'inquiéter?

Pilule rouge, pilule bleue, qu'auriez-vous choisi? Image: Twitter

Matrix Resurrections va sortir le 22 décembre, 18 ans après le dernier chapitre de la trilogie. Pour atténuer l'impatience (ou la peur) des fans, les producteurs ont sorti une bande-annonce qui joue beaucoup sur la nostalgie.

C'est le genre de nouvelle qui peut, selon la personne, effrayer ou exalter. Ce qui est sûr, c'est que sortir un nouveau chapitre de Matrix, 18 ans après le dernier, est une opération très dangereuse. La bande-annonce, sortie jeudi, va-t-elle nous rassurer?

La musique ne pouvait pas être mieux choisie. White Rabbit de Jefferson Airplane. Evidemment. Tout l'univers de Matrix est déjà là: le Lapin blanc, les pilules. Autant de citations du premier film, sorti en 1999.

Vous l'aurez compris, cette bande-annonce est truffée de références, et c'était probablement inévitable. Mais, les producteurs ne se contentent pas de mettre en avant les éléments incontournables de la trilogie. Au-delà des pilules blues et rouges, du visuel vert et des miroirs liquides, des scènes entières des épisodes passés semblent avoir été recyclées, tels que les combats dans le dojo ou sur le toit d'un gratte-ciel (et contre un hélico).

Neo a vieilli

Et puis il y a les (vieux) personnages: Trinity, Morpheus, Neo. Ce sont eux qui marquent une première coupure avec le passé. Si la première n'a pas trop changé, le deuxième apparaît bizarrement jeune. Il n'est, en effet, pas interprété par le même acteur. Mais c'est surtout le personnage joué par Keanu Reeves qui détonne. Avec le même regard perdu des débuts, il ressemble plus à John Wick qu'à l’Elu venu libérer les êtres humains du joug des machines. Reeves a pris de l'âge, et c'est normal. C'est justement ce décalage avec le décor intemporel des autres Matrix qui fait bizarre.

Neo en 1999... feel old yet? Image: Twitter

Bien que des éléments nouveaux soient présents, il est indéniable que les réalisateurs jouent beaucoup sur la nostalgie avec cette première mise en bouche. Arme puissante, elle peut se révéler également dangereuse. A la lumière de cette bande-annonce, le nouveau Matrix s'annonce, avant tout, comme un exercice d'équilibre.