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Qui a peur de rire de Trump? Votre best of des caricatures de la semaine

Qui a peur de rire de Trump? Votre best of des caricatures de la semaine
Il flotte, il flotte.Image: capture d'écran

Qui a peur de rire de Trump? Votre best of des caricatures de la semaine

Votre actualité hebdomadaire du Trumpistan, à travers le regard des meilleurs caricaturistes. Agrémentée de mèmes impertinents.
24.05.2026, 07:0324.05.2026, 07:03

Vous les attendiez (ou pas), les voilà: les meilleures caricatures de presse de la semaine sont là. Avec notre traditionnel focus sur Trump Land. Enjoy!

Et vous, ça a été, cette semaine? Parce qu lui pas trop

Newsday.com/matt

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— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 15 mai 2026 à 13:20

On a enfin trouvé où était le problème?

I knew it!

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— Dave Whamond (@davewhamond.bsky.social) 18 mai 2026 à 18:34

Vous ne savez pas ce que signifie brain spurs?

C'est normal. Nous non plus, avant de voir cette image. Ce terme est utilisé dans les pays anglophones comme une sorte de moquerie politique. Là, en l'occurence, c'est un néologisme visant le président américain. Jeune homme, pendant la guerre du Vietnam, Donald Trump avait pu éviter le service militaire grâce à un certificat médical («excroissances osseuses», paraît-il). Ses détracteurs transforment désormais le terme en «excroissances cérébrales», ridiculisant ainsi son état mental.
DR

C'est dans la poche (ou sur la veste, plutôt)

Pins. Today's cartoon by @paolo-calleri.de. More cartoons: www.cartoonmovement.com #XiJinping #Putin #Russia #China

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— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 21 mai 2026 à 06:24

On ne met plus assez de memes, dans cette revue de presse. Pardon. Voici.

Trump Chine meme
Image: capture d'écran

Il s'est mouillé...

Knee Deep #China #USA-ChinaSummit #XiJinping #DonaldTrump #IranWar #StraitofHormuz

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— e pluribus cartoonum (@rjmatsoncartoons.bsky.social) 15 mai 2026 à 21:05

Pendant ce temps....

Another one of my cartoons for Wed's Metro

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— Guy Venables (@guyvenables.bsky.social) 19 mai 2026 à 16:02

L'arroseur arrosé?



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— Mike Peters (@mikepeters.bsky.social) 22 mai 2026 à 03:26

Gargantuesque.

The Turd is on his eighth decade. He’s old. Slow. Decomposing on TV in real time Going to meet his Maker soon. And all he is focused on is grabbing as much as he can

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— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 18 mai 2026 à 03:52

Ah, oui, le fameux fond....

Cartoon by Jeff Koterba

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— Xela Hart (@xelahart.bsky.social) 21 mai 2026 à 05:13
Trump accusé d'un «braquage» à 1,8 milliard

Ah, la justice.

Slush Fund Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com For @contrariannews.org

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— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 20 mai 2026 à 21:38

Et puis on a pas oublié votre récompense chat

(dsc/dag)

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Il a voulu tester une option du Cybertruck
Un Cybertruck de Tesla a dû être repêché dans un lac du Texas, aux Etats-Unis, après que son conducteur l’y a délibérément plongé. Motif de l'incident? Le chauffeur aurait voulu tester le «mode gué», un mode tout-terrain spécifique au véhicule.
L’incident, entièrement filmé, s’est produit mardi dernier près de Dallas, au Texas. Selon la police locale, le Cybertruck s’est rempli d’eau et est devenu inutilisable après que le conducteur a admis l’avoir délibérément conduit dans le lac Grapevine, situé non loin de l'aéroport de Dallas.
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