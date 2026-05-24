Il flotte, il flotte. Image: capture d'écran

Qui a peur de rire de Trump? Votre best of des caricatures de la semaine

Votre actualité hebdomadaire du Trumpistan, à travers le regard des meilleurs caricaturistes. Agrémentée de mèmes impertinents.



Plus de «International»

Vous les attendiez (ou pas), les voilà: les meilleures caricatures de presse de la semaine sont là. Avec notre traditionnel focus sur Trump Land. Enjoy!



Et vous, ça a été, cette semaine? Parce qu lui pas trop

On a enfin trouvé où était le problème?

Vous ne savez pas ce que signifie brain spurs? C'est normal. Nous non plus, avant de voir cette image. Ce terme est utilisé dans les pays anglophones comme une sorte de moquerie politique. Là, en l'occurence, c'est un néologisme visant le président américain. Jeune homme, pendant la guerre du Vietnam, Donald Trump avait pu éviter le service militaire grâce à un certificat médical («excroissances osseuses», paraît-il). Ses détracteurs transforment désormais le terme en «excroissances cérébrales», ridiculisant ainsi son état mental. DR

C'est dans la poche (ou sur la veste, plutôt)

On ne met plus assez de memes, dans cette revue de presse. Pardon. Voici.

Image: capture d'écran

Il s'est mouillé...

Pendant ce temps....

L'arroseur arrosé?

Gargantuesque.

The Turd is on his eighth decade. He’s old. Slow. Decomposing on TV in real time Going to meet his Maker soon. And all he is focused on is grabbing as much as he can



[image or embed] — Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 18 mai 2026 à 03:52

Ah, oui, le fameux fond....

Ah, la justice.

Et puis on a pas oublié votre récompense chat

(dsc/dag)