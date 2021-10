Vidéo: watson

«Squid Game»: sur TikTok les challenges se multiplient

Tout droit sorti de la série Netflix qui cartonne en ce moment, les nouveaux challenges TikTok consistent à reproduire les défis vus dans «Squid Game».

Depuis sa sortie le 17 septembre dernier sur Netflix, «Squid Game» s’affiche partout et surtout sur les réseaux sociaux. Inspirée d’œuvres comme «Hunger Games» ou encore «Battle Royale», la série met en scène des personnages dans le besoin qui s’affrontent dans un jeu mortel. Le but? Être le dernier survivant et remporter plus de 30 millions de francs suisses.

Depuis sa sortie, de nombreux challenges qui visent à reproduire les défis de la série se multiplient sur TikTok. On vous montre à quoi ça ressemble.👇

La police vaudoise met en garde

Sensible aux conséquences que peuvent avoir les images violentes sur les jeunes, la police cantonale vaudoise a publié ses conseils pour gérer ce genre de situations, à l'usage des jeunes et des parents.