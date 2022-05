Trump pensait à «tirer dans les jambes» de manifestants

Le contexte, selon Mark Esper, était «surréaliste» , écrit-il dans ses mémoires à paraître le 10 mai aux Etats-Unis, et intitulés A sacred oath. «La bonne nouvelle: ce n'a pas été une décision difficile» de ne pas suivre l'idée lancée par le président républicain, poursuit-il. «La mauvaise: je devais faire en sorte que Trump fasse machine arrière sans créer le bazar que je cherchais à éviter.»

Le 1 er juin 2020, les alentours de la Maison Blanche avaient été le théâtre de manifestations agitées, faisant suite à la mort quelques jours plus tôt de l'Afro-Américain George Floyd , tué par un policier blanc à Minneapolis dans le nord des Etats-Unis .

Dans des extraits obtenus par Axios et publiés lundi , l'ancien chef du Pentagone entre juillet 2019 et novembre 2020 rapporte qu'en marge de manifestations antiracistes en juin 2020, le président, très irrité, aurait lancé dans le Bureau ovale:

Il continue de faire très chaud au Pakistan et en Inde, la preuve en images

Une vague de chaleur extrême s'est abattue, en Inde et au Pakistan, depuis le mois de mars. Les températures ont atteint plus de 40 degrés par région, un record. Population et animaux se rafraichissent comme ils peuvent. Images.

Fonte des chaussées, fermeture des écoles, incendies et autres alertes sanitaires: voici ce que vivent l'Inde et le Pakistan, tout deux victimes d'une vague de chaleur extrême jamais vue auparavant, selon les autorités sanitaires, rapporte le média CBC. La canicule continuera jusqu'au mois de mai, au moins.