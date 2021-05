La Trump Organization visée par une enquête pénale

«L'assaut du Capitole 2: l'attaque des QAnon» Kesako?

Dans une galaxie pas si lointaine, la mouvance conspirationniste se fiche de la démocratie et veut forcer l'investiture de Trump. La sécurité autour du Capitole a été renforcée.

«Personne par la guerre ne devient grand», c'est Maitre Yoda qui le dit. Sur un air de déjà-vu, on prend les mêmes et on recommence. Sécurité renforcée au Capitole. La police américaine a fait état d’un projet d’assaut du siège du Congrès prévu pour le 4 mars, et se dit prête à répondre à «toutes menaces».

Des membres du mouvement conspirationniste QAnon pensent que le 4 mars verra Donald Trump investi président des Etats-Unis pour un second mandat. La Police a déclaré avoir obtenu des …