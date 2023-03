L'ancien président des Etats-Unis, Donald Trump, a été inculpé par un grand jury new-yorkais image: keystone/watson/imago

Voici ce qui attend Donald Trump au tribunal

Donald Trump a été inculpé dans une affaire d'achat du silence d'une star du porno en 2016 et devrait comparaître mardi devant la justice new-yorkaise. Voici ce qui l'attend.

L'inculpation de Donald Trump, par un grand jury, pourrait déclencher un procès pénal qui se déroulera exactement comme tous les autres. Mais dans le cas de l'ex-président américain, certaines choses seront très différentes.

L'annonce des charges

Lorsqu'une personne est inculpée aux Etats-Unis, les charges sont parfois gardées secrètes jusqu'à la première comparution de l'accusé devant le tribunal. C'est le cas ici: les charges retenues contre Trump par le grand jury ne sont actuellement pas publiques. Un porte-parole d'Alvin Bragg, procureur du district de Manhattan, a déclaré jeudi.

«Ce soir, nous avons contacté l'avocat de M. Trump afin de coordonner son transfert au bureau du procureur de Manhattan en vue de sa comparution devant la Cour. Dès que la date de l'inculpation sera fixée, nous vous en informerons.» Alvin Bragg, procureur du district de Manhattan

La première audition

Donald Trump devrait se rendre directement au bureau du procureur de Manhattan. Ses bureaux se trouvent au 1 Hogan Place, dans le bas de Manhattan. Trump entrera probablement dans le bâtiment par une porte arrière, raconte Dan Horwitz, un ancien procureur adjoint, à CBS. A partir de ce moment, Trump est en garde à vue.

Les agents relèvent ses empreintes digitales et des photos de police sont prises. Plus tard, l'ex-président est emmené dans une salle d'audience pour y être jugé.

Les premières audiences sont généralement des procédures publiques, rapporte CNN. Selon le portail d'information américain, l'ancien président devrait comparaître mardi pour sa mise en examen.

Ce qui se passera exactement lors de la première audience peut varier. Comme l'accusation de Trump ne contient très probablement que des crimes non violents, les procureurs ne peuvent pas, selon la loi new-yorkaise, exiger qu'il soit détenu sous caution. C'est pourquoi Trump sera probablement informé de ses droits et les conditions de sa libération seront discutées (comme des restrictions de voyage ou une assignation à résidence), selon CNN.

Trump pourra donc quitter la salle d'audience en homme libre (du moins pour le moment) après la première audience.

Et après?

Selon le Huffington Post, il est probable que les avocats de Trump tentent de faire invalider son inculpation, en plaidant peut-être un vice de forme ou en expliquant que l'enquête était à charge. S’ils n’y parviennent pas, le cours normal de la justice prévoit trois scénarios après une inculpation:

Les charges peuvent être abandonnées. C’est relativement fréquent et peut être notamment lié à l’arrivée d’un nouveau procureur, mais assez peu probable dans le dossier de Donald Trump, compte tenu de son retentissement.

C’est relativement fréquent et peut être notamment lié à l’arrivée d’un nouveau procureur, mais assez peu probable dans le dossier de Donald Trump, compte tenu de son retentissement. Donald Trump peut passer un accord avec les procureurs et accepter de plaider coupable pour s’éviter un procès et obtenir une peine plus légère, mais cela est très peu probable.

Un procès est organisé, mais doit auparavant respecter plusieurs procédures, avec diverses audiences préalables. Là encore, il est probable que les avocats de Donald Trump usent de tous les leviers possibles pour retarder cette échéance.

Trump ira-t-il en prison?

Si procès il y a, une éventuelle peine de prison dépendrait de ce dont Donald Trump est finalement reconnu coupable explique le Huffington Post.

En effet, selon la loi de l'Etat de new York, la violation des financements des règles de campagne et considérée comme un délit de faible gravité, il pourrait encourir jusqu'à quatre ans de prison, selon le New York Post.

Mais les chefs d’accusation peuvent être revus à la baisse et les peines varient au cas par cas. En général, il est rare qu’une personne sans casier judiciaire soit condamnée à une longue peine de prison pour une infraction non violente et de faible gravité. Donc, même si Trump est reconnu coupable, cela ne signifie pas nécessairement qu'il ira en prison.

Un accusé pas comme les autres

Trump sera soumis aux mêmes procédures que les autres accusés, selon CNN. Mais son statut d'ancien président suscitera, sans aucun doute, des inquiétudes supplémentaires en matière de sécurité. Il est presque certain que Trump sera accompagné, en permanence, par des agents armés des services secrets américains qui sont chargés de la protection du président en fonction, mais aussi des anciens présidents.

Dans ce contexte, le Secret Service doit également se coordonner avec d'autres services. La sécurité à l'intérieur du tribunal lui-même sera probablement assurée par des fonctionnaires de la Cour d'État.

Les pourparlers entre les services secrets, le US Marshals Service et le département de police de New York ont déjà commencé, selon CNN. Les policiers ont même été informés dans une note interne jeudi soir qu'ils devaient être en uniforme et prêts à l'action vendredi.

Il n'est pas certain pour l'instant que Trump soit effectivement présenté avec des menottes, écrit le New York Times.

