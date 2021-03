International

Image: 45office.com

Donald Trump lance son site web... et il est plutôt sobre

L'ancien président américain a lancé, mardi, la première version de son site internet: 45office.com. Pour ceux qui s'attendaient à une plateforme fracassante, il faudra repasser.

Donald Trump, 45ème président des Etats-Unis, vient de lancer un site Internet pour le moins hagiographique. En effet, 45office.com est une plateforme sur laquelle l'ancien locataire de la Maison-Blanche vante tous ces accomplissements, lorsqu'il dirigeait le pays.

Sur le site, on peut admirer l'ex-président sous plein de coutures: en train de danser avec son épouse Melania Trump, un autre en compagnie du dictateur nord-coréen Kim Jong-Un, ou encore un autre cliché ou on le voit embrasser un bébé.

45office.com, en images 1 / 7 45office.com le site web de Donald Trump, en images source: 45office.com / 45office.com

Il est également possible de commander une carte dédicacée par Donald Trump et son ancienne First Lady, ainsi que les inviter à un événement. Le site web annonce également, qu'au vu du nombre de demandes, il faudra attendre jusqu'à six semaines pour recevoir sa dédicace du couple présidentiel. (jch)

