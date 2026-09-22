Emmanuel Macron s'est entretenu à New York avec Donald Trump. Keystone

Guerres: Macron juge sa discussion avec Trump «très constructive»

Emmanuel Macron a déclaré avoir évoqué avec Donald Trump, lors d'une rencontre à New York, notamment la guerre en Ukraine. L'échange a duré 30 minutes.

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Le président français Emmanuel Macron a déclaré avoir eu une discussion «très constructive» avec Donald Trump lundi sur la question de la situation en mer Rouge et en Ukraine, après une rencontre à New York en marge du sommet annuel de l'ONU.

Les deux hommes ont notamment discuté de comment «mieux sécuriser» les sites transportant du pétrole en mer Rouge et «la nécessité d'aider encore plus vite et plus fort nos amis ukrainiens en termes d'intercepteurs», a déclaré le chef d'Etat à des journalistes.

Le chef de l'Etat a poursuivi:

«On a eu une très bonne discussion. Elle a été très constructive, il y avait une grande disponibilité et on a pu entrer dans le détail sur ces deux conflits qui évidemment sont importants pour la paix dans le monde et pour notre sécurité, et qui ont un impact direct sur le pouvoir d'achat des Français.»

Entretien de 30 minutes

L'entretien a duré environ une demi-heure. Avant la rencontre, Emmanuel Macron avait promis de parler «en toute franchise» à Donald Trump pour essayer de «l'orienter vers les bonnes décisions» s'agissant en particulier de l'Ukraine, selon son entourage.

Il s'agissait notamment pour la partie française de tenter de convaincre son homologue américain de «maintenir l'effort de soutien à l'Ukraine» et de «renforcer la pression à exercer sur la Russie».

Emmanuel Macron avait ajouté, dans une interview à la chaîne de télévision Saint-Pierre-et-Miquelon La Première, qu'il comptait aussi travailler à «assouplir la relation tarifaire» avec les Etats-Unis.

Le président français a dit vouloir bâtir une «solution de paix» pour le détroit d'Ormuz, la «clé» pour que les marchés des carburants «se détendent».

Sur l'Ukraine, les Européens demandent aux Etats-Unis de rester pleinement engagés dans un règlement du conflit, avec une participation américaine aux négociations à leurs côtés et ceux de Kiev.

Ils réclament également des garanties de sécurité, c'est-à-dire un engagement américain suffisamment solide pour dissuader une nouvelle attaque russe après un éventuel cessez-le-feu.

Les émissaires de Donald Trump, Jared Kushner et Steve Witkoff, se sont rendus pour la première fois à Kiev en septembre pour relancer la médiation américaine dans ce conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Ils étaient précédemment allés à plusieurs reprises en Russie, qui a intensifié depuis l'été ses frappes aériennes contre l'Ukraine et notamment sa capitale, Kiev. Mais plusieurs cycles de négociations tripartites n'ont dans le passé pas abouti à des avancées concrètes. (sda/ats/afp/svp)