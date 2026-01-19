L'envoyé spécial de Trump a été privé de chiens

L'envoyé spécial de Trump a été privé d'une course de chien

Une invitation privée à une course de chiens de traîneau a été retirée au Groenland, dans un climat marqué par les ambitions de Washington.

La Fédération groenlandaise de chiens de traîneau a annoncé que l'invitation, faite à son insu, à l'envoyé spécial du président américain Donald Trump pour le Groenland en vue d'assister à une course sur l'île en mars avait été annulée.

La semaine dernière, la chaîne groenlandaise KNR a rapporté que l'envoyé américain, Jeff Landry, avait été invité par un opérateur privé de tourisme groenlandais à la course nationale de chiens de traîneau en mars, une invitation que la fédération (KNQK) avait jugée «totalement inappropriée». La KNQK sur Facebook dans la nuit de dimanche à lundi écrit:

«La KNQK a été informée que l'entreprise touristique qui avait invité le gouverneur américain Jeff Landry a retiré unilatéralement son invitation»

Cette affaire survient alors que les tensions montent autour du sort du Groenland, île autonome danoise convoitée d'une manière de plus en plus pressante par Donald Trump.

Jeff Landry. Keystone

Elle rappelle le déplacement à rebondissement du vice-président américain JD Vance, qui avait prévu l'an dernier de se rendre au Groenland pour assister à cette course annuelle de chiens de traîneau.

Cette visite, hors de toute invitation officielle, avait suscité de vives protestations au Danemark. JD Vance avait finalement changé son programme et sa délégation s'était rendue sur la base spatiale de Pituffik, une base de la branche de l'armée américaine dédiée à l'espace, dans le nord-ouest du territoire. (jah/ats)