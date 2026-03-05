Une seule pizza de supermarché plaît vraiment aux spécialistes. Image: montage watson

Ils ont testé 11 pizzas de Coop, Migros ou Aldi: une seule est «bonne»

L’émission de la SRF Kassensturz a dégusté 11 pizzas vendues dans le commerce: une seule a vraiment convaincu.

Toutes les pizzas prêtes à cuire ne se valent pas. Dans un test réalisé par l’émission de consommateurs Kassensturz, un jury a dégusté 11 pizzas vendues dans le commerce de détail suisse, dont six surgelées et cinq du rayon frais. Résultat: un seul produit procure un véritable plaisir gustatif, tandis que plusieurs références sont clairement décevantes.

Comment le test s'est fait Kassensturz a acheté les produits les plus chers des assortiments proposés par les principaux distributeurs.



Les dégustateurs ont évalué les pizzas selon quatre critères:

- l’apparence,

- l’odeur,

- le goût,

- la consistance.



Deux pizzas différentes étaient servies en même temps.



La pizza fraîche «Mmmh» vendue chez Denner arrive en dernière position. Les dégustateurs critiquent notamment le fromage:

«Il est de mauvaise qualité, grince entre les dents et est caoutchouteux»

L’enseigne dit se montrer surprise par ce résultat et affirme que son produit avait obtenu de bonnes notes lors de tests internes. Elle indique toutefois vouloir revoir la recette.

Deux autres produits ne convainquent guère:

la pizza margherita sans gluten et sans lactose de Buitoni, jugée trop chargée en herbes et trop sèche;

la pizza fraîche Betty Bossi, vendue chez Coop, dont la pâte est jugée trop caoutchouteuse.

Buitoni annonce qu’une nouvelle recette sans gluten sera lancée ce printemps, tandis que Coop indique travailler sur une nouvelle pâte pour la pizza Betty Bossi.

Des pizzas dans la moyenne

La majorité des produits testés se situent dans un milieu de classement assez large. Plusieurs défauts sont relevés selon les marques: mozzarella peu savoureuse chez Aldi, goût trop sucré et acide pour la pizza Alnatura, excès de gras pour la Naturaplan, ou encore garniture trop légère sur les bords pour la pizza Da Emilio, pourtant la plus chère du test. La Suprema de Dr. Oetker séduit par sa pâte croustillante, mais sa sauce tomate est jugée trop dominante.

Pour la pizza Gustavo Gusto, vendue chez Lidl, la proportion des ingrédients est correcte, mais le fromage sans lactose paraît trop caoutchouteux au jury.

La pizza Numero Uno de Coop gagne la palme d'or

La gagnante est la pizza margherita «Numero Uno» de Coop, qui obtient la note de 5,2. Le jury estime qu’elle est «très proche d’une pizza de restaurant» et qu'elle présente «un bon équilibre entre tomates, fromage et notes de pain» et apparaît «globalement très harmonieuse». Quelques points lui sont toutefois retirés pour une bordure jugée trop épaisse et pas assez croustillante.

Voici la Italpizza de Coop, la seule pizza a avoir convaincu et gagné la mention «bon». Image: montage watson

La Bio Margherita de Migros manque de peu le podium, notamment en raison d’une texture jugée perfectible:

«La consistance et la texture laissent à désirer; sur le plan du goût, elle est presque au niveau des mieux classées»

