Matt Gaetz, ex-député républicain, a failli devenir le ministre de la Justice de Trump.

En plein chaos, cet extrémiste MAGA revient avec un visage étrange

Matt Gaetz, 42 ans, aurait pu devenir ministre de la Justice de Donald Trump si ses frasques sexuelles n'avaient pas refait surface. Désormais ex-député républicain, il s'est reconverti en présentateur sur une chaîne d'extrême droite américaine. Mais sa nouvelle tête a pris toute la place.

Plus de «International»

C'est important, les premières fois. Surtout lorsqu'il s'agit d'un baptême du feu sous les assauts cruels des projecteurs d'un plateau de télévision. Certes, ce n'est (de loin) pas la première fois que Matt Gaetz fait irruption à l'antenne. Seulement, jeudi soir, sur la chaîne One America News Network, le plus trumpiste des politiciens américains inaugurait quelque chose de spécial. Son émission. A lui et rien qu'à lui: «The Matt Gaetz Show».

One America News Network (OANN, pour les intimes) est un canal d'information bien plus à droite que Fox News et aussi fan de Donald Trump que Donald Trump lui-même. Pas étonnant que le chien de garde du 47e président des Etats-Unis puisse s'y sentir comme à la maison. Alors qu'il aurait dû devenir patron de la Justice si ses frasques sexuelles – notamment avec des mineures si l'on en croit le rapport du Congrès, n'avaient pas refait surface, l'ex-congressman de Floride se devait rebondir.

Hélas, le premier truc qui avait l'air très rebondi, jeudi soir, c'était... son visage. Au point que personne n'a été en mesure de se concentrer sur le fond de sa première émission.



Matt Gaetz avant (en bas) et après (en haut).

Allez, on vous la remet en grand:

Sur les réseaux sociaux, au lieu de débattre du thème de ce «Matt Gaetz Show», en l'occurrence la guerre qui agite les républicains du Congrès au sujet du vote pour la présidence de la Chambre, les MAGA et anti-MAGA se sont concentrés sur la tronche du présentateur.

«Qu'est-il arrivé à son visage?»

«Vous font-ils volontairement passer pour un méchant? L'éclairage et le maquillage ont un tel impact que ce n'est pas le meilleur résultat possible» L'internaute @GretaTucker, sur X.

«Vous devez immédiatement virer votre maquilleuse», s'est exclamée Savanah Hernandez, commentatrice politique d'extrême droite. Pour d'autres, il s'agit d'un raté un poil plus définitif que cela: «Matt Gaetz est à la télévision en ce moment avec du Botox tout frais, semble-t-il», s'amuse un autre internaute. Une chose est sûre, personne n'a eu le courage d'écouter ce que le nouveau Pascal Praud du clan MAGA avait à nous dire ce jeudi soir.

Il faut dire que Matt Gaetz a une relation tumultueuse avec son image. En juillet dernier, durant la convention républicaine, il s'était déjà affiché avec une mise à jour grossière de son visage, particulièrement tendu, pointu et brillant.

Le sujet est si récurrent que le magazine Esquire s'était résolu à lancer un coup de fil à un dermatologue spécialiste du Botox, histoire d'analyser son faciès en profondeur. Pour le Dr. Corey L. Hartman, il ne fait aucun doute qu'il y a «trop de produit sur le front et pas assez latéralement pour pouvoir éviter l’œil de Spock». Sans oublier que «les injections glabelaires utilisent une technique plus ancienne qui pousse le sourcil vers le bas et lui donne un air plus menaçant que d’habitude».

En résumé? «Une main trop lourde et un mauvais placement» Dr. Corey L. Hartman

Matt Gaetz, en juillet dernier.

Le visage de la colère

L'ex-congressman de Floride évoquait pourtant un sujet au moins aussi brûlant que les projecteurs braqués sur ses nouveaux (petits) yeux: l'élection du président de la Chambre des représentants. Vendredi soir, le républicain Mike Johnson se doit d'être réélu si les Etats-Unis ne veulent pas vivre un nouveau chaos au Congrès. Alors que Donald Trump l'avait finalement soutenu publiquement, histoire de calmer le jeu et miser sur la maigre majorité des républicains. En vain.

Au Capitole, une grosse grappe de conservateurs serait prête à tout pour ne pas voter pour Mike Johnson. Et, certains, jusqu'à la torture, comme le représentant du Kentucky Thomas Massie, qui s'est précisément exprimé au micro du «Matt Gaetz Show» jeudi soir.



«Vous pouvez m’arracher tous les ongles. Vous pouvez y enfoncer du bambou. Vous pouvez commencer à me couper les doigts. Je ne voterai pas pour Mike Johnson» Thomas Massie, représentant républicain du Kentucky.

Botox ou non, si Mike Johnson n'est pas réélu à la tête de la Chambre au premier tour, vendredi soir, ce sera «un obstacle important non seulement pour l'adoption des projets de loi, mais également pour la dotation en personnel et l'organisation des commissions», a affirmé une huile du parti républicain au Daily Beast.

Et c'est bien plus grave qu'un couac au maquillage.