Le buzz du divorce sur Insta cache une histoire bien plus sordide

La fille du vice-président et premier ministre des Emirats Arabes Unis, l'une des princesses de Dubaï, aurait demandé le divorce sur Instagram ce mercredi. Elle n'est toutefois pas la première de la famille à vouloir échapper à l'emprise masculine.

«Cher mari,

Comme tu es occupé avec d'autres compagnons, je déclare notre divorce. Je divorce, je divorce, Je Divorce.

Prends soin de toi.

Ton ex-femme.» Sheikha Mahra bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum sur Instagram, mercredi. instagram @hhshmahra

Le triple talaq permet de divorcer en déclarant «Je divorce» trois fois. La pratique, controversée et bannie dans certains pays, est d'ordinaire réservée uniquement aux hommes. Image: instagram @hhshmahra

Ces quelques mots, écrits blancs sur noir, ont été publiés cette semaine par Sheikha Mahra bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, princesse de Dubaï. Âgée de 30 ans, elle est la fille du vice-président et premier ministre des Emirats Arabes Unis, et émir de Dubai, Mohammed ben Rachid Al Maktoum.

La publication a beaucoup fait parler et de nombreuses questions restent en suspens: le compte de Sheikha Mahra aurait-il été piraté? La photo n'a pourtant pas été supprimée. De plus, tous les clichés de la princesse et de son (ex-)mari – le cheikh Mana Bin Mohammed Al Maktoum, membre de la royauté de Dubaï et père de sa fille – ont été effacés depuis. Tous deux ont également cessé de se suivre sur Instagram.

Si à l'heure actuelle des interrogations demeurent, ce qui est sûr, en revanche, c'est que Sheikha Mahra ne serait pas la première à vouloir se détacher de l'emprise des hommes de la famille. Retour sur trois affaires fortement médiatisées qui, pour certaines, n'ont pas connu une fin heureuse.

Disparition mystérieuse

Nous sommes en août 2000 à Cambridge, au Royaume-Uni. Au beau milieu de la rue, la princesse Shamsa – l'une des 26 enfants de l'émir de Dubaï, âgée de 18 ans à l'époque – «est enlevée sous les ordres de son père» deux mois après avoir fui le domaine familial situé dans le comté de Surrey, au sud de Londres, retrace la BBC.

La fugue ne sera cependant que de courte durée. Shamsa est finalement retrouvée avant d'être ramenée en avion en France puis en jet privé jusqu'à Dubaï. Elle n'a plus jamais été aperçue en public depuis.

Rattrapée en pleine nuit au milieu de l'océan

Dix-huit ans après cette affaire, c'est sa sœur, la princesse Latifa, qui va tenter à son tour de s'enfuir. Battue par son père lorsqu'elle était adolescente, car elle défiait son autorité, écrit The New Yorker, constamment surveillée et ayant l'interdiction de quitter le territoire, elle décide, une fois adulte, de mettre en place un plan qui lui permettra de s'évader de Dubaï. Un «défi d'une immensité insondable, la meilleure ou la dernière chose que je ferai», écrivait-elle à l'époque.

«Je n'ai jamais connu la vraie liberté. Pour moi, ça vaut la peine de mourir pour ça» Princesse Latifa

Rappelons qu'à Dubaï et dans les Emirats Arabes Unis, les femmes continuent d'être fortement discriminées et restent pour la plupart sous tutelle masculine, en général du mari ou d'un membre de la famille qui les autorisent, ou non, à faire certaines choses. En 2022, Human Right Watch dénonçait, par exemple, le fait qu'une femme ne puisse pas se marier sans l'accord de son tuteur ou risque de perdre son accord financier si elle refuse le devoir conjugal.

Ainsi, pendant plusieurs années, la princesse Latifa va s'entraîner à des sports extrêmes, obtenir un faux passeport et s'entourer de nombreuse personne qui l'aideront dans sa fuite, dont Tiina Jauhiainen, une amie et professeure de capoeira, raconte notamment Vanity Fair. Jusqu'à arriver, enfin, à ce 24 février 2018.

Déposée au café où elle a l'habitude de déjeuner avec Tiina Jauhiainen, Latifa se change et se débarrasse de son téléphone en le jetant dans les toilettes. Les deux amies roulent ensuite jusqu'à la frontière avec Oman avant de rejoindre, sur des Jet-skis, un yacht à 20 kilomètres des côtes. Destination? Les Etats-Unis.

Mais le plan ne se déroulera pas comme prévu. Huit jours après le départ, l'équipe finit par être repérée en pleine nuit, à 50 kilomètres des côtes indiennes au beau milieu de l'océan. Rapidement, des soldats rejoignent le bateau et récupèrent Latifa pour la ramener à Dubaï.

A la suite de ces événements, la princesse sera retenue captive par son père pendant trois ans. Latifa réussira toutefois à rendre public un bout de son histoire grâce à l'enregistrement en amont d'une vidéo devenue virale dans laquelle elle déclarait:

« Si vous regardez ce film, c’est que je suis morte ou alors en très mauvaise posture. Ici, nous n’avons pas de libre arbitre. Quand on l’a, on croit que c’est naturel, mais quand on ne l’a pas, c’est très particulier. »

La même année, la BBC s'empare du sujet et réalise en décembre 2018 un reportage sur l'affaire. Une disparition et des conditions de détention qui vont rapidement inquiéter la communauté internationale. Les Nations Unies vont même aller jusqu'à exiger que le Mohammed bin Rashid Al Maktoum fournisse la preuve que sa fille est toujours en vie. Et un communiqué de presse qui se veut rassurant ne calmera pas les ardeurs.

C'est alors qu'une nouvelle protagoniste entre en jeu: la princesse Haya bint al-Hussein, fille du roi de Jordanie et décrite par le New York Times comme la femme «la plus glamour et médiatisée» de l'émirat de Dubaï.

Celle dont la «réputation à l'international est irréprochable» aura donc pour mission de rétablir la situation. Elle va pour cela solliciter l'aide d'une amie, l'ancienne présidente irlandaise Mary Robinson. Cette dernière est conviée à Dubaï et une rencontre est organisée avec Latifa. Les clichés de l'événement sont publiés, sur lesquels la princesse apparaît «pâle» et «confuse». La tentative d'apaisement est un fiasco et Mary Robinson et Haya bint al-Hussein sont fortement critiquées pour avoir tenté de «blanchir cette disparition».

«Si je pensais qu’une seule once de cette histoire était vraie, je ne pourrais ni le supporter ni le tolérer» Haya bint al-Hussein

Peur pour la vie de ses enfants

A peine quelques mois plus tard, en avril 2019, la princesse Haya bint al-Hussein va elle-même fuir Dubaï avec son fils et sa fille, trouver refuge au Royaume-Uni et demander le divorce. Le motif de ce départ? Elle aurait été menacée par son mari et déclarait avoir peur pour sa vie et celle de ses enfants.

Le divorce est prononcé en 2021 et le cheikh Mohammed ben Rachid Al Maktoum est condamné par une cour londonienne à payer près de 630 millions de francs d'indemnité à son ex-femme, ce qui fait de cette séparation «la plus chère de l'histoire de la justice britannique», souligne Le Monde.

La même année, la Cour royale de justice du Royaume-Uni statue que le premier ministre des Emirats Arabes Unis a bien enlevé Latifa et sa sœur, la princesse Shamsa. De plus, le traitement infligé à ses filles «violerait le droit pénal et les normes relatives aux droits de l'homme» selon le juge en charge de l'affaire, cité en 2020 par le New York Times. Mais malgré ces accusations, la police britannique a dû abandonner l'affaire, car le principal intéressé a refusé d'être interrogé.

A l'heure actuelle, le compte Instagram de la princesse Latifa est actif et des photos de balades à cheval en Angleterre sont, entre autres, postées. Quant à sa sœur Shamsa, une enquête avait bel et bien été ouverte à l'époque, mais faute de pouvoir poursuivre les recherches à Dubaï, les investigations ont été arrêtées.