L'école se situe à environs 70km à l'est de Varsovie. Keystone

Pologne: Une nouvelle attaque au couteau dans une école fait un mort

Au lendemain d'une première attaque, un élève a poignardé à mort la concierge d'un autre établissement. Deux personnes ont également été blessées.

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Une nouvelle attaque au couteau dans une école en Pologne a coûté la vie à la concierge de l'établissement, poignardée par un ancien élève de 15 ans, et fait deux autres blessés adultes. La veille, une attaque similaire avait fait neuf blessés dans un lycée.

Les actes si spectaculaires de violence à l'école sont loin d'être fréquents en Pologne, pays de 37 millions d'habitants.

L'attaque de hier 👇🏼 Sept personnes blessées à l'arme blanche dans un lycée polonais

L'adolescent de 15 ans arrêté jeudi a agressé trois adultes au sein de l'école primaire Jean-Paul II à Leszczydol-Nowiny, une petite localité située à 70 kilomètres à l'est de Varsovie, en banlieue de Wyszkow, a indiqué à l'AFP une porte-parole de la police.

Une des personnes blessées, la concierge de l'établissement âgée de 37 ans, a succombé à ses blessures, a ensuite annoncé la police régionale sur X. Krzysztof Ochmanski, le directeur de l'école, a témoigné:

«Il est entré en courant et a blessé la concierge. J'ai entendu un cri»

Il a raconté à la chaîne publique Radio dla Ciebie:

«Je suis sorti dans le couloir et il est revenu vers moi les mains en l'air. Il m'a seulement touché avec la lame du couteau, une longue, parce qu'il avait trois couteaux, puis m'a frappé avec le manche.»

L'agresseur a été maîtrisé par une enseignante et le directeur de l'établissement, tous deux légèrement blessés, a précisé à l'AFP Katarzyna Kucharska, porte-parole de la police de la région de Varsovie.

En Pologne, l'école primaire rassemble l'équivalent de l'école élémentaire et du collège en France, du CP jusqu'à la classe de quatrième.

Si les attaques de cette nature y sont rares, le même matin, jeudi, la police a arrêté un garçon de 17 ans à Sierpc, à 125 kilomètres au nord-ouest de la capitale, alors qu'il avait fait connaître à ses amis l'intention de faire «quelque chose de grandiose» dans son école. Alerté, un professeur a appelé la police.

Les agents ont retrouvé dans son appartement un sac avec deux couteaux.

La veille, un élève de 19 ans a blessé neuf personnes à l'arme blanche dans son lycée professionnel à Ostroleka, à 120 kilomètres au nord de Varsovie. Dans son sac abandonné dans l'enceinte de l'école, la police a retrouvé des explosifs. Au cours d'une conférence de presse accompagnant cette réunion, Donald Tusk a déploré:

«Ce culte de la violence est devenu omniprésent dans le monde et, malheureusement, a aussi atteint la Pologne»

Il a évoqué «un phénomène d'imitation» touchant de jeunes garçons, sujets «très souvent à un état de crise mentale», lequel est à son tour «lié à un comportement de groupe» impliquant notamment des phénomènes de harcèlement

Vous vous inquiétez pour vous ou l'un de vos proches? Parlez-en et faites-vous aider 24 heures sur 24, c'est confidentiel et gratuit:

La Main Tendue (adultes, 24/7) au 143

Pro Juventute (jeunes, 24/7) au 147

Urgences médicales au 144

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Et cela, a-t-il ajouté, «sous l'influence d'internet (...), des jeux vidéo, de contenus (...) qui promeuvent la pure violence, les 'freak fights'».

Ce terme anglais signifiant «combats de monstres» désigne aujourd'hui des combats violents entre célébrités ou influenceurs.

Le chef du gouvernement a annoncé le renforcement de la présence policière aux abords des établissements scolaires.

Donald Tusk a critiqué le président nationaliste Karol Nawrocki d'avoir posé son veto à un projet de loi qui, selon le Premier ministre, était destiné à lutter contre la violence et la haine sur les réseaux sociaux.

Dans une note transmise à l'AFP, la police a fait état de plusieurs incidents impliquant ces derniers mois des écoliers ayant commis des agressions à l'arme blanche dans leur établissement, ou empêchés de passer à l'acte. (ats/afp)