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Le Bitcoin reste très gourmand en énergie

Le Bitcoin reste très gourmand en énergie

Une étude de la Haute école de Lucerne et de Swiss Economics révèle qu'une transaction en Bitcoin génère en moyenne 486 kilogrammes de CO2.
06.06.2026, 09:0906.06.2026, 09:09
epa12891658 A chocolate Bitcoin coin is seen during the Blockchain Forum 2026 in Moscow, Russia, 15 April 2026. The Blockchain Forum is the largest crypto forum and exhibition on Web3, mining, cryptoc ...
À l'inverse, des cryptomonnaies comme l'Ethereum affichent une empreinte carbone nettement plus faible grâce à un fonctionnement beaucoup moins énergivore.Keystone

Derrière chaque transaction en «Bitcoin» se cache une lourde facture environnementale: environ 486 kilogrammes de CO2 sont émis en moyenne, révèle une étude de la «Haute école de Lucerne» et de:

«Swiss Economics»

Certaines cryptomonnaies sont toutefois nettement moins polluantes que d'autres. Selon l'étude, une transaction en Ethereum, la deuxième cryptomonnaie mondiale, n'émet que «0,003 kg de CO2» par transaction. C'est même moins qu'un paiement effectué via le service de paiement en ligne PayPal.

Les importantes émissions de CO2 du Bitcoin sont liées au processus appelé «mining» (minage), qui désigne le processus que cette cryptomonnaie utilise pour fonctionner et sécuriser le réseau.

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De plus, des milliers d'ordinateurs à travers le monde sont en concurrence pour valider de nouvelles transactions et créer de nouveaux bitcoins. Cette compétition nécessite de très grandes quantités d'électricité.

Ethereum, en revanche, a largement abandonné cette méthode très énergivore. Sa consommation d'énergie, et donc ses émissions de CO2, sont ainsi nettement plus faibles.

Note: Cette information a été produite par le service d'actualités ESG de l'agence de presse AWP. (dal/ats/awp)

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