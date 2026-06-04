Bitcoin au plus bas depuis février après la vente de MicroStrategy
Le bitcoin est tombé jeudi à son plus bas niveau depuis février. La pression s'est accentuée sur la plus ancienne et la plus connue des cryptodevises après la décision inattendue de la société américaine MicroStrategy de vendre une partie de ses avoirs en bitcoins.
Vers 14h45, la reine des monnaies numériques s'échangeait en baisse de 5,4%, à 63'550,52 dollars.
Les investisseurs préfèrent désormais se tourner vers d'autres valeurs prometteuses, notamment de grandes entreprises comme Samsung, SK Hynix et Micron, selon Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.
La vente de bitcoins par MicroStrategy, éditeur américain de logiciels, a porté le coup de grâce.
Pour Timo Emden, analyste chez Emden Research, les investisseurs sont encore sous le choc de la récente vente de bitcoins par MicroStrategy.
Entre les craintes d'inflation, les pressions monétaires et les tensions géopolitiques, la cryptomonnaie subit actuellement une pression considérable, selon lui. Les investisseurs doivent désormais se préparer à une possible chute sous le seuil psychologique des 60'000 dollars.
Ipek Ozkardeskaya relève même que les courtiers de Kalshi prévoient désormais que le cours du bitcoin chutera sous la barre des 50'000 dollars cette année. (dal/ats/awp)