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Bitcoin au plus bas depuis février après la vente de MicroStrategy

Bitcoin au plus bas depuis février après la vente de MicroStrategy

Le bitcoin a chuté à 63'550 dollars jeudi, sous pression après la décision surprise de MicroStrategy de céder une partie de ses avoirs, fragilisant la confiance des investisseurs déjà inquiétés par l’inflation et les tensions géopolitiques.
04.06.2026, 15:4604.06.2026, 15:46
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Le cours du bitcoin a plongé après l’annonce de la vente partielle des avoirs de MicroStrategy, accentuant la volatilité sur le marché des cryptomonnaies.Keystone

Le bitcoin est tombé jeudi à son plus bas niveau depuis février. La pression s'est accentuée sur la plus ancienne et la plus connue des cryptodevises après la décision inattendue de la société américaine MicroStrategy de vendre une partie de ses avoirs en bitcoins.

Vers 14h45, la reine des monnaies numériques s'échangeait en baisse de 5,4%, à 63'550,52 dollars.

Les investisseurs préfèrent désormais se tourner vers d'autres valeurs prometteuses, notamment de grandes entreprises comme Samsung, SK Hynix et Micron, selon Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

«Le potentiel de croissance des fabricants de puces mémoire, et maintenant des entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle (IA), a été si convaincant que celui du bitcoin a soudainement perdu de son attrait.»
Voici les raisons qui font chuter le Bitcoin et les cryptomonnaies

La vente de bitcoins par MicroStrategy, éditeur américain de logiciels, a porté le coup de grâce.

«L'entreprise n'a pas vendu ses bitcoins de son plein gré; elle a été forcée de le faire pour financer les dividendes très élevés promis aux détenteurs de ses actions privilégiées.»
Ozkardeskaya

Pour Timo Emden, analyste chez Emden Research, les investisseurs sont encore sous le choc de la récente vente de bitcoins par MicroStrategy.

«Cette vente a créé une brèche dans la confiance des investisseurs, déjà fragile»

Entre les craintes d'inflation, les pressions monétaires et les tensions géopolitiques, la cryptomonnaie subit actuellement une pression considérable, selon lui. Les investisseurs doivent désormais se préparer à une possible chute sous le seuil psychologique des 60'000 dollars.

Ipek Ozkardeskaya relève même que les courtiers de Kalshi prévoient désormais que le cours du bitcoin chutera sous la barre des 50'000 dollars cette année. (dal/ats/awp)

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