Le «canton de Vaud» dérive dans l'Atlantique

Le plus grand iceberg du monde se déplace de plus en plus rapidement des eaux de l'Antarctique vers l'Atlantique. Les chercheurs ont une crainte.

Un iceberg géant d'une superficie de près de 4000 kilomètres carrés (plus que le canton de Vaud entier) dérive à grande vitesse des eaux antarctiques vers le nord. L'année dernière, le massif de glace appelé A23a s'était détaché du fond de la mer de Weddell et avait dérivé. Il est sur le point de pénétrer dans l'Atlantique, comme le montrent les images de la caméra satellite Copernicus Sentinel-3 de l'Esa.

Andrew Fleming, de la Société britannique pour la recherche en Antarctique, a déclaré à la BBC:

«A23a a fait un véritable sprint au cours des derniers mois, poussé par les vents et les courants, et passe maintenant la pointe nord de la péninsule antarctique»

Aucun danger à l'horizon

Les chercheurs observent A23a depuis plus de 30 ans. L'énorme calotte glaciaire s'était détachée de la côte antarctique en 1986, mais elle a rapidement atterri dans la mer de Weddell où elle a gelé sur son sol.

Avec une superficie de près de 4000 kilomètres carrés et une hauteur de 310 mètres, A23a est plus de deux fois plus grand que le canton de Fribourg et presque aussi haut que l'Empire State Building. L'iceberg ne présente aucun danger pour l'homme ou la navigation, car la glace fondra lentement au cours de son trajet vers des eaux plus chaudes.

Inquiétude pour les sites de nidification des oiseaux

La seule préoccupation des chercheurs concerne les lieux de reproduction de millions de manchots et d'autres oiseaux marins sur l'archipel de la Géorgie du Sud (à environ 1500 kilomètres à l'est du Cap Horn). Des milliers et des milliers de phoques y mettent également bas chaque année. Si l'A23a se bloquait à hauteur de ces îlots, les routes traditionnelles d'alimentation des animaux pourraient être interrompues dans le pire des cas, affirme-t-on.

Catherine Walker, de l'Institut océanographique de Woods Hole aux Etats-Unis, met en garde contre le fait de considérer les icebergs comme un danger. Lorsque ces icebergs géants fondent, ils libèrent la poussière minérale qui a été incorporée dans leur glace lorsqu'ils étaient encore reliés au sol de l'Antarctique sous forme de glaciers, a expliqué Walker à la BBC. Selon lui, cette poussière est une excellente source de nutriments pour les plus petits organismes qui constituent la base des chaînes alimentaires marines.

«A bien des égards, ces icebergs sont porteurs de vie. Ils sont le point de départ de nombreuses activités biologiques», a déclaré Woods. (dom)

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)