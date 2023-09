La surface maximale de la banquise n'a jamais été aussi petite

La fonte de la banquise n'a pas d'impact immédiat sur le niveau de la mer, car elle se forme par congélation de l'eau salée déjà présente dans l'océan. Mais la banquise blanche réfléchit davantage les rayons du Soleil que l'océan plus sombre, et sa perte accentue ainsi le réchauffement climatique.

Par la suite, la banquise s'est reformée à un rythme inhabituellement lent, malgré l'arrivée de l'hiver. Dans l'Arctique, où l'été se termine, la banquise a par ailleurs atteint son étendue la plus basse pour l'année, à 4,23 millions de km 2 , a annoncé le NSIDC. Il s'agit du sixième plus bas en 45 ans de données.

«Il s'agit du plus bas maximum pour la banquise dans les relevés allant de 1979 à 2023, et de loin»

Molly Michael, le «témoin de l'enfer» qui fait trembler Trump

Comme on dit, «she knows things about» les fameux dossiers classifiés. D'assistante dévouée à pire ennemie, il n'y a qu'une série d'interrogatoires au siège du FBI. Molly Michael vient de parler une nouvelle fois et... c'est cocasse.

🌑 Ladies and gentlemen, welcome dans une ambiance de série policière américaine: «Si on vous demande, vous ne savez rien de ces cartons», aurait chuchoté Trump à son assistante en 2022. Quand le milliardaire a compris que les fédéraux comptaient fourrer leur pif dans sa paperasse classifiée, il a aussi réalisé que sa plus fidèle et discrète alliée en savait, soudain, beaucoup trop.