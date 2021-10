La première capote unisexe du monde débarque (attention aux poils!)

Un préservatif unisexe vient d'être mis au point. C'est une première mondiale. Mais, comment ça marche ce truc? On vous explique tout.

Vous en rêviez peut-être, alors le voici: le tout tout tout premier moyen de contraception unisexe au monde. Baptisé «Wondaleaf», il a été mis au point par un gynécologue en Malaisie.

Hein?

Mais oui, mais oui, un préservatif peut être porté par tout le monde! En fait, cette capote est dotée d'un revêtement adhésif qui permet de la fixer, au choix, dans le vagin ou sur le pénis. L'adhésif est appliqué du côté du préservatif, qui peut donc être inversé et utilisé par les deux organes génitaux.

Vous avez du mal à vous représenter le truc? Voici un tuto:

On vous prévient d'avance, il y a beaucoup de (faux) poils... Vidéo: YouTube/Twin Catalyst

Alors, c'est sûr que visuellement parlant, on dirait plutôt du cellophane. Niveau sex-appeal, on a vu mieux.

La promesse de Wondaleaf? «Une fois que vous l'avez mis, vous ne vous rendez souvent pas compte qu'il est là», jure son inventeur, John Tang Ing Chinh à Reuters.

Le Wondaleaf est fabriqué en polyuréthane, un matériau utilisé notamment dans la fabrication des gants médicaux ou des pansements pour les plaies et les blessures. Son épaisseur est de 0,03 millimètre.

Cette méthode de contraception pourrait constituer une alternative pour les personnes allergiques au latex, précise USA Today.

Fin et flexible, mais solide et imperméable, il est même agréable sur la peau, selon la société de fournitures médicales Twin Catalyst. Bref, tout pour plaire!

Alors cette capote pour toutes et tous, elle vous a convaincu? Bonne idée! Fine et flexible, la promesse de tous les plaisirs... Mouais, encore un moyen de déresponsabiliser les mecs avec une capote pour les femmes. Oh non! Je vois déjà les prises de becs pour savoir lequel de nous deux devra la porter! Magnifique, je vais pouvoir l'utiliser pour emballer mes salades lors de mon prochain pique-nique.

Un nouveau moyen de se protéger

Comme le préservatif couvre toute la zone pubienne, Wondaleaf affirme qu'il est beaucoup plus sûr que les autres contraceptifs pour prévenir les maladies sexuellement transmissibles (MST) et les grossesses. Toutefois, la société ne précise pas son efficacité sur son site web.

Pour l'instant, le préservatif unisexe n'est disponible qu'en Malaisie. Le site indique qu'il s'efforce de respecter les normes en vigueur dans d'autres pays, afin d'élargir sa mise en ventes à l'étranger.

«Je suis assez optimiste quant au fait qu'avec le temps, il constituera un ajout significatif aux nombreuses méthodes contraceptives utilisées dans la prévention des grossesses non désirées et des maladies sexuellement transmissibles», a déclaré le Dr Tang à Reuters.

Les préservatifs et la stérilisation féminine sont les contraceptifs les plus utilisés et les plus efficaces, selon les données des Nations unies. Selon l'OMS, le préservatif est le seul moyen de prévenir à la fois une grossesse et la transmission de MST.