Un géant de l'immobilier vacille en Chine et les marchés mondiaux chutent

En Chine, Evergrande se trouve dans une situation précaire, et avec lui une multitude de promoteurs immobiliers. Dans un écho à la crise financière américaine de 2008, les craintes d'un effondrement du marché immobilier sont vives.

Niklaus Vontobel / ch media

Lors de la crise financière de 2008, des investisseurs effrayés et désorientés ont tout simplement puni collectivement toutes les actions bancaires. Aujourd'hui, une fois de plus, ces gens fuient les actions des banques. Pourquoi? Ils ont été effrayés par les difficultés d'Evergrande.

Pourquoi les difficultés d'Evergrande touchent le monde?

Cette semaine déjà, le géant chinois de l'immobilier pourrait ne plus être en mesure de payer les intérêts de sa dette. Suite à quoi, la faillite est considérée comme probable. Evergrande pourrait devenir ce que l'effondrement de la banque Lehman Brothers a été lors de la crise financière américaine: l'étincelle qui a tout déclenché.

En tout cas, le choc est déjà grand. A la clôture de la séance, la grande banque suisse UBS avait perdu 6,6% lundi. Le Credit Suisse a même perdu 7,6%. Julius Bär a baissé de 5,7%. Et, même la compagnie d'assurance-vie Swiss Life a été entraînée, le cours de son action chutant de 3,8%.

Et, ainsi de suite, dans toute l'Europe, les actions des banques se sont effondrées: l'Espagnol Banco Sabadell, la Française Société Générale ou la Deutsche Bank. Ils ont tous été placés en détention. Dans le même temps, les spéculations vont bon train sur à peu près tout.

Est-ce qu'une banque suisse est en danger?

Quelle banque pourrait être touchée et à quel point? Sur le portail financier Inside Paradeplatz, UBS est mentionné. D'ailleurs, son nom apparaît partout autour d'Evergrande. Le fournisseur de services financiers Bloomberg se demande également si UBS est «aux crochets» d'Evergrande. En juillet, UBS y avait encore des dettes impayées. Par-dessus tout, il y a la question de savoir si l'ensemble du marché immobilier chinois va s'effondrer. Et, dans ce cas, si cela déclenchera une crise avec la même force destructrice que celle qu'a connue l'Amérique en 2008.

L'Etat Chinois va-t-il réagir?

Des experts comme Michael Pettis tirent la sonnette d'alarme. Evergrande ne deviendra pas un autre Lehman Brothers, affirme le spécialiste américain de la Chine. L'Etat chinois s'opposera résolument à la propagation de la crise.

Mais, pour rappel, même dans le cas du krach immobilier américain, les plus grands spécialistes avaient sous-estimé les conséquences ultérieures de la situation. Et, les gens attendent depuis longtemps un sauvetage d'Evergrande par l'Etat chinois. Des petits investisseurs et des employés désespérés manifestent devant les bureaux d'Evergrande. Entre-temps, deux grands actionnaires chinois ont, depuis longtemps, vendu de gros lots d'actions.

Comment Evergrande s'est retrouvé dans cette situation?

Il s'agit est la deuxième plus grande société immobilière de Chine. Elle compterait plus de 200 000 employés. Si l'on ajoute les fournisseurs et les entreprises clientes, elle a créé environ 3,8 millions d'emplois par an. Selon les estimations, la société a déjà vendu 1,6 million d'appartements, mais ne les a pas encore construits. Elle a des dettes en cours auprès de 120 banques. Au total, elle doit plus de 300 milliards de dollars, ce qui équivaut à 2% du produit intérieur brut de la Chine. Et la chute de sa valeur est tout aussi impressionnante. À Hong Kong, l'action vaut actuellement un dixième de ce qu'elle valait au début de 2020.

Evergrande a fait une course contre la montre pendant deux décennies. La société a lancé un projet après l'autre, furieusement. Elle a souvent vendu ses appartements des années avant leur construction. Les petits investisseurs sont venus en masse. De cette façon, Evergrande a rassemblé juste assez d'argent pour payer les intérêts. Comme l'écrit le Wall Street Journal, la société a «transformé» des milliards de dollars en «jolis rêves de maison».

Mais, ensuite, Pékin a de nouveau intensifié sa campagne contre la spéculation liée à l'endettement et des critères d'endettement stricts ont été introduits. A partir de juin, les ventes d'Evergrande ont fortement chuté. Moins de rentrées d'argent, l'entreprise n'était pas autorisée à contracter de nouvelles dettes. C'est ainsi que la machine à fabriquer des dettes s'est enrayée et pourrait bientôt s'arrêter.

Y a-t-il d'autres entreprises dans ce cas?

Evergrande est loin d'être le seul promoteur immobilier surendetté. Selon les analystes, au début de l'année, environ 20% des promoteurs immobiliers se sont vu attribuer le code «rouge» par la banque centrale chinoise: ils ne remplissaient aucun des trois critères d'endettement et n'étaient pas autorisés à contracter de nouvelles dettes pendant un an. Il s'agissait déjà à l'époque de signaux d'alerte tangibles. Maintenant, la crise est peut-être là. Et, les crises du marché immobilier ont frappé les banques avec force. C'est pourquoi les banques sont à nouveau tenues responsables, comme elles l'ont été pendant la crise financière.

