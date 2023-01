Obsèques de Benoit XVI: le dernier adieu à l'ancien pape

Obsèques de Benoit XVI: 50 000 fidèles ont rendu hommage à l'ex-pape

Des milliers de personnes, des présidents et des têtes couronnées ont afflué en masse à Rome pour assister aux obsèques de l'ancien pape Ratzinger, présidées par son successeur François.

1 / 15 Les obsèques de l'ancien pape Benoît XVI source: sda / alessandra tarantino

Les funérailles de l'ex-pape Benoît XVI, décédé samedi à 95 ans, ont eu lieu jeudi à 09h30 place Saint-Pierre à Rome sous la présidence de son successeur François. Entouré de cinq cardinaux, ce dernier, arrivé en chaise roulante, faisait face au simple cercueil de bois renfermant la dépouille de Benoît XVI, né Joseph Ratzinger, sur lequel a été placé un exemplaire des évangiles. La cérémonie, ponctuée de prières et de chants, a duré environ 01h20.

«Benoît, que ta joie soit parfaite en entendant la voix de Dieu définitivement et pour toujours!» Le pape François

La messe, de rite latin et en plusieurs langues, était concélébrée par plus de 4000 cardinaux, évêques et prêtres. Mais son caractère exceptionnel résidait dans la présence d'un pape aux obsèques de son prédécesseur, une première dans l'Histoire récente de l'Eglise.

Le simple cercueil de bois qui renferme la dépouille de Joseph Ratzinger. Image: sda

Inhumé dans la crypte

A la fin de la cérémonie - «solennelle mais sobre» selon le Vatican -, le cercueil a été transporté à l'intérieur de la majestueuse basilique Saint-Pierre pour y être inhumé dans la crypte où reposait son prédécesseur, Jean-Paul II, jusqu'à sa béatification en 2011, date à laquelle son cercueil a été déplacé.

La première ministre italienne Giorgia Meloni et le président Sergio Mattarella. Image: sda

Quelque 50 000 fidèles étaient présents. Ils ont commencé à affluer jeudi matin place Saint-Pierre, plongée dans un épais brouillard, pour assister aux obsèques.

Têtes couronnées

Seules deux délégations, l'Allemagne et l'Italie, ont été officiellement conviées par le Saint-Siège, mais de nombreux responsables politiques, dignitaires religieux et têtes couronnées du monde entier ont confirmé leur présence. Parmi eux, on retrouve:

Le roi belge Philippe et la reine Mathilde;

Les présidents italien, polonais et togolais;

L'ex-reine Sophie d'Espagne;

Le ministre français de l'Intérieur et des cultes Gérald Darmanin;

L'ambassadeur helvétique auprès du St-Siège, Denis Knobel.

De lundi à mercredi, près de 200 000 fidèles sont déjà venus à la basilique Saint-Pierre se recueillir devant la dépouille du théologien allemand, décédé samedi à 95 ans et dont la renonciation en 2013 avait surpris le monde entier.