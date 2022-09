Elizabeth II

Décès de la reine: comment vont les enfants de Kate et William?

Le prince George, le prince Louis et la princesse Charlotte le 2 juin 2022, lors du jubilé de la Reine. Image: sda

Depuis la mort d'Elizabeth, de plus en plus de membres de la famille royale ont fait une apparition publique. Parmi eux: les mini royals. Comment gèrent-ils la perte de leur arrière-grand-maman?

Avec la mort de la Reine, la Grande- Bretagne a non seulement perdu sa reine, mais c'est aussi une famille royale qui a pleuré la perte d'un être cher. Le monarque britannique laisse deuil quatre enfants, huit petits-enfants et douze arrière-petits-enfants en deuil.

La plus jeune arrière-petite-fille, la fille de la princesse Beatrice, a fêté ce vendredi son anniversaire. Elle n'est âgée que qu'une année. Certains d'entre eux ne réalisent pas encore ce que représente la disparition de leur arrière-grand-mère. Ce qui n'est pas le cas de George, Charlotte et Louis, les enfants du prince William et de la duchesse Kate. Comme l'a expliqué la mère des trois enfants à des fans de Sandringham.

«Les enfants vont bien»

Le prince et la princesse de Galles ont visité le château de Sandringham jeudi, pour admirer les fleurs, recevoir des condoléances et réconforter les habitants en deuil. Comme le rapporte le magazine Hello, Kate aurait partagé avec des sujets la façon dont sa progéniture traverse cette période délicate: la perte de leur arrière-grand-mère.

«Les enfants vont bien et on s'occupe d'eux à l'école», a confié Kate à un fan devant le château, selon le journal. On dit que les trois petits sont bien installés dans leur nouvelle école. La duchesse s'est dite reconnaissante pour tout ce soutien.

George, neuf ans, comprend mieux la mort que ses deux jeunes frères et sœurs. Charlotte en a sept, Louis seulement quatre. Le couple essaie de «garder tout aussi normal que possible pour les enfants». Samedi dernier, William et Kate ont visité le château de Windsor. A l'occasion, la princesse de Galles a raconté comment son plus jeune fils a réagi à la mort de la Reine:

«Louis a dit: "Au moins, mamie est avec son arrière-grand-père maintenant."»

Le prince Philip est décédé en avril 2021.

Le couple sera enfin réuni lundi, pour l'éternité. Ils seront tous deux enterrés dans la chapelle commémorative du roi George VI, où les parents de la reine ont été ainsi que sa sœur cadette, la princesse Margaret.

