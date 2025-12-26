en partie ensoleillé
Cyclisme: On a trouvé la course de Noël la plus déjantée

On a trouvé la course de Noël la plus déjantée

Il s’agit de la Carrera del Pavo, une course cycliste au format très particulier, organisée chaque 25 décembre en Espagne.
26.12.2025

Il existe à Noël de très nombreuses coutumes, dont certaines restent méconnues. C’est le cas de la Carrera del Pavo, organisée à Ségovie (Castille-et-León) chaque 25 décembre depuis 90 ans.

La course se dispute en plein centre-ville sur une distance de 550 mètres et débute par une longue descente. Les 300 derniers mètres, eux, sont en montée.

Il est primordial de prendre un maximum de vitesse lors de la première phase, non pas parce que la pente qui suit est raide, mais bien parce que les vélos utilisés ne possèdent ni chaîne ni dérailleur. Bref, on ne peut pas pédaler avec!

Des images de la Carrera del Pavo

Vidéo:

Les coureurs avancent dans la deuxième partie de course à l’aide d’une technique particulière, qui consiste à faire tourner le guidon de droite à gauche. Ils emploient généralement un cintre plus large et des repose-pieds soudés afin de mieux progresser, d'autant qu'il est interdit de soulever les roues du sol.

Les participants s’élancent les uns après les autres, comme lors d’un contre-la-montre, et doivent parcourir la plus grande distance possible sans mettre le pied à terre. Si plusieurs parviennent à rallier l’arrivée, une manche finale est organisée. Tous les finalistes partent en même temps et le premier, ou celui qui va le plus loin, est alors déclaré vainqueur.

La Carrera del Pavo tire son nom du prix offert au gagnant: une dinde. Le deuxième, lui, reçoit du canard, tandis que le troisième remporte du poulet. Il fallait bien ça pour une course de Noël aussi insolite.

(roc)

Reportage au royaume de Messi et Barbie à Miami
1 / 25
Reportage au royaume de Messi et Barbie à Miami

En Floride, watson est allé à la rencontre des fans de l'Inter-Miami et (surtout) de Lionel Messi.
Des voitures «sapin de Noël»
Video: watson
