Elizabeth II

Ils se sont mis sur leur 31 pour rendre hommage à Elizabeth II

Qui dit obsèques royales, dit dress code royal: chapeaux, escarpins et total look noir requis, évidemment. Voici un aperçu des tenues des têtes couronnées et autres prestigieux invités venus faire leurs adieux à la Reine.

Meghan Markle La duchesse de Sussex vue de chap(haut). image: keystone

De face. Image: sda

Et de côté. La duchesse de Sussex était flanquée de la comtesse Sophie de Wessex. image: keystone

Brigitte et Emmanuel Macron Après avoir fait scandale en baskets, le duo Brigitte et Emmanuel Macron a joué la simplicité. image: keystone

Vous n'aviez pas suivi? Elizabeth II Les médias britanniques et Twitter s'excitent sur le look des Macron

Jill Biden Damned, la première dame des Etats-Unis a préféré le ruban. image: keystone

Liz Truss La nouvelle première ministre britannique a opté, pour sa part, pour un béret. Very frenchy of her. image: keystone

Penny Mordaunt La Lord présidente du Conseil du Royaume-Uni a apporté des fleurs. Image: AP The Telegraph Pool

La reine-confort Camilla L'épouse du roi Charles III aussi, d'ailleurs. image: keystone

Image: AP Pool Reuters

Sarah Ferguson On ne dirait pas comme ça, mais même la duchesse d’York n'a pas échappé à cette drôle de tendance... La preuve ci-dessous. image: keystone

Quant à la fille de Sarah Ferguson, la princesse Béatrice, elle nous a gratifié d'un pas de danse. Image: AP Pool The Times

... et de quelques regards interrogateurs. image: keystone

Zara Tindall La cavalière et membre de la famille royale a opté pour les plumes. image: keystone

Vue aérienne.

Isaac Herzog et sa femme Michal Le président d'Israël et son épouse ont affiché un look et une mine de circonstance. image: keystone

La princesse Beatrix, le roi Willem-Alexander et la reine Maxima De même que la famille royale des Pays-Bas. Image: AP AFP Pool

Boris et Carrie Johnson Tout comme l'ancien premier ministre et sa femme. Au moins, Carrie a renoncé au kitsch du chapeau-fleur. Image: AP PA Pool

David et Samanatha Cameron L'épouse de l'ex-premier ministre Tony Blair également. Image: AP PA Pool

Sadiq et Saadiya Khan De même que Saadiya Khan, la femme du maire du Londres, qui a opté pour une forme pour le moins... originale. Image: AP Pool PA

Tony et Cherie Blair Cherie Blair a osé un sourire, elle. Et un chapeau en forme de saucisse très sobre. Image: AP Pool Reuters

Felipe VI et la reine Letizia Mention spéciale pour le roi et la reine d'Espagne, particulièrement chics. Image: Pool AP

Yoon Suk-yeol et sa femme Kim Keon-hee Le président de Corée du Sud et son épouse ont failli raflé la palme du look le plus chic décernée par le jury intraitable de watson. image: keystone

Mais la palme revient à... Kate Middleton! Absolument somptueuse en tenue de deuil et regard pensif assorti. image: keystone