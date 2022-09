Le couple avec la jeune Lilibet. keystone

Meghan et Harry pourraient être séparés de leurs enfants 3 semaines

Le prince Harry et Meghan sont bien occupés ces jours-ci, avec l'enterrement d'Elizabeth II à venir. Leurs enfants, qui se trouvent toujours à leur domicile en Californie, doivent les rejoindre.

Ils n'avaient prévu de se rendre en Europe que pour sept jours. Mais voilà: Harry et Meghan devront y rester pendant une durée bien plus longue.

Les deux se trouvaient en Angleterre le jour du décès de la reine Elizabeth II. Harry a filé tout droit vers le château de Balmoral, en Ecosse, tandis que sa belle restait à Londres.

Et leurs enfants, dans tout ça? Vu que le voyage des époux n'était censé durer qu'une semaine, ceux-ci ne les ont pas accompagnés. Les jeunes Archie, 3 ans, et Lilibet, 1 an, se trouvent encore en Californie, sous la garde de Doria Ragland, la mère de Meghan.

Harry est arrivé à Balmoral par ses propres moyens, après l'annonce officielle du décès de sa grand-mère. keystone

Présents toute la durée du deuil royal

Harry et Meghan ayant, en théorie, rompu leurs liens avec la famille royale, il ne sont pas obligés de rester au Royaume-Uni durant toute la durée du deuil national.

Ils ont cependant décidé de quand même rester durant cette période, qui se terminera le 26 septembre, soit une semaine après l'enterrement de la Reine.

Pour Archie et Lilibet, les sept jours où papa et maman sont loin de la maison se transforme soudain en trois semaines. Meghan n'a jamais été séparée de ses enfants aussi longtemps.

Back to the UK

On soupçonne que le duc et la duchesse de Sussex — les royal names du couple — veuillent les rapatrier au Royaume-Uni par avion pour pouvoir assister aux funérailles en famille.

Selon le Telegraph, des réflexions sont en cours pour savoir si ceux-ci peuvent rejoindre le Royaume-Uni, accompagnés par Doria Ragland.

De nouveau titres d'Altesses Royales?

Avec le décès de la Reine, tout l'ordre des attributions princières est d'ailleurs chamboulé. Le prince William, par exemple, est devenu le nouveau prince de Galles, remplaçant son père — le nouveau roi — à ce poste.

Les couples des deux fils de Charles ont été vus unis devant Buckingham Palace. keystone

Archie et Lilibet pourraient aussi recevoir, malgré leur jeune âge, des titres de prince et princesse. Selon les protocoles introduits par le roi George V en 1917, les enfants et petits-enfants d'un souverain britannique ont automatiquement droit à un titre honorifique de type «HRH»: His / Her Royal Highness, Son Altesse Royale.

Le palais de Buckingham garde une liste, sur son site, de tous les titres «HRH» présents au Royaume-Uni. Une liste qui pourrait bien changer dans les prochaines semaines.