Elon Musk est né à Pretoria le 28 juin 1971 d'Errol, ingénieur et promoteur immobilier et de Maye, mannequin canadienne. Il a quitté l'Afrique du Sud au plus fort de l'apartheid , comme beaucoup de jeunes gens de cette génération, pour éviter l'impopulaire service militaire.

Ces cartes montrent la véritable taille des conquêtes russes en Ukraine

Village après village, les troupes russes avancent dans l'est de l'Ukraine. Vingt pour cent du pays ont été conquis. Une comparaison avec les pays européens montre l'étendue des territoires désormais occupés.

Les troupes russes avancent à l'est au prix de lourdes pertes. Des voix s'élèvent déjà pour demander à l'Ukraine de céder des territoires à la Russie et de faire une offre de paix à Poutine. Plus la guerre d'agression russe durera, plus les Russes gagneront de territoires et plus les prix augmenteront chez nous, plus ces appels se feront entendre en Europe occidentale et aux Etats-Unis.