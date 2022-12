Conseiller du président républicain Donald Trump puis du démocrate Joe Biden, le scientifique s'est retrouvé au coeur du débat parfois extrêmement violent aux Etats-Unis sur la manière de répondre à la pandémie. Il a reçu des menaces de mort et a été doté au printemps 2020 d'une protection policière.

Les élus républicains ont menacé de s'en prendre à Anthony Fauci lorsqu'ils auront le contrôle de la chambre des représentants à partir de janvier, concernant les vaccins anti-Covid-19, le port obligatoire du masque et d'autres mesures liées à la pandémie.

Il a également publié un mème montrant le Dr Fauci disant au président américain: «Juste un autre confinement, mon roi», dans une critique apparente de cette mesure adoptée dans le passé pour lutter contre le Covid-19. Ce tweet est rapidement devenu viral et a déjà suscité de nombreuses critiques.

Le patron de Twitter et de Tesla Elon Musk a appelé à poursuivre l'immunologue en justice pour de supposés délits dans son action publique. «Mes pronoms sont Inculpez/Fauci» , a écrit le richissime homme d'affaires, en référence à l'habitude, qu'ont certains Américains de se présenter en indiquant les pronoms correspondant à leur identité de genre.

«Les propos sont révoltants et déconnectés de la réalité»

Musk s'attaque au Dr Fauci et Twitter est à nouveau en émoi

Le patron de Twitter et de Tesla a appelé à poursuivre l'immunologue américain en justice pour de supposés délits dans son action au pic de la pandémie.

