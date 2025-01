Elon Musk attaqué par son propre zizi et un salut nazi

Elon Musk, gourou de la liberté d'expression? Dans une série de dessins en dessous de la ceinture, Charlie Hebdo a décidé de tester les nerfs du patron de X.

«Hi @elonmusk! We hope you like our idea of freedom of expression. Please, don't hesitate to tell us which design you like best.» C'est par cette fausse cordialité, en anglais dans le texte, que Charlie Hebdo a décidé, jeudi, d'attaquer Elon Musk avec ses propres armes: cette liberté d'expression sans filtre qu'il chérit tant.

Si la dernière une du journal satirique dévoile un Musk en mode «extrême droite du futur!» qui émerge du corps embaumé de Jean-Marie Le Pen (idéal pour mixer deux actualités sans effort), une série de dessins inédits ont été dégoupillés sur la plateforme X.

De quoi tester les nerfs du patron de la plateforme et bras droit du président Trump, qui a été tagué pour l'occasion.

Au programme? Des culs, des zizis, des saluts nazis.

Une vulgarité volontaire, pour un objectif clairement affiché: faire réagir l'homme le plus riche (et le plus puissant?) du monde, histoire de contrôler à quel point sa vision sans garde-fous de la liberté d'expression est accessible à ceux qui ne sont pas ses alliés d'extrême droite.

Le QI dans le zizi.

Un cucul débouché.

Sans juger de la qualité des dessins ou de l'humour propre à Charlie Hebdo, la manière a le mérite d'être franche. Sur le terrain de jeu d'Elon Musk, là où il a réhabilité des bannis et ouvert les vannes, Charlie Hebdo provoque le magnat de la tech en public et avec un petit sourire au coin de la page. Pour l'heure, si ces publications ont déjà dépassé les 500 000 vues, elles ne provoquent pas encore de remous sur X.

Et Musk n'a pas (encore) réagi.

