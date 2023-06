Vidéo: watson

Cet enterrement ne s'est pas passé comme prévu

Les proches de Bella Montoya, 76 ans, ont eu la surprise de leur vie.

C'est une surprise si inattendue qu'elle pourrait bien provoquer des arrêts cardiaques.

Gilbert Balberan raconte que sa maman, Bella Montoya, 76 ans, était veillée depuis au moins cinq heures, le vendredi 9 juin. Son décès avait été constaté le jour même dans un hôpital public de la ville côtière de Babahoyo, dans le sud-ouest de l'Équateur. Alors que les proches se recueillaient auprès du cercueil, ils ont tout à coup réalisé que le macchabée...respirait, et même s'agitait, ont-ils rapporté dimanche au journal El Universo.

«Avec sa main gauche, elle frappait les parois et sa main tremblait» Les propos de son fils, Gilbert Balberan, recueillis dimanche par le média El Universo.

Stupeur, choc et allégresse se mêlent au sein de l'assemblée funéraire. «Ma maman est sous oxygène. Son cœur est stable», a rapporté Gilbert Balberan.

Bella avait été hospitalisée pour un accident vasculaire cérébral présumé, et avait subi un arrêt cardiorespiratoire. Les manœuvres de réanimation étaient restées vaines, selon les soignants. Pour ces derniers, il est possible que la femme - désormais nommée «La ressuscitée» par la presse locale - ait été en état de catalepsie (paralysie) lorsqu’elle a été déclarée morte.

Si les causes de ce phénomène font désormais l'objet d'une enquête, le fils de la miraculée se dit tout simplement soulagé. «Je me remets peu à peu de ce qui s’est passé. Maintenant, tout ce que je demande, c’est que la santé de ma mère s’améliore. Je veux qu’elle soit vivante et à mes côtés», a-t-il encore glissé à la presse.

