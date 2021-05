Un astéroïde «potentiellement dangereux» va frôler la Terre demain

En Suisse, la prolifération des loups menace le secteur du tourisme

L'augmentation du nombre de loups entraînerait des conflits non seulement avec l'agriculture, mais aussi avec le tourisme. C'est la conclusion à laquelle sont parvenus trois organismes liés à l'économie des montagnes suisses.

En Suisse, de plus en plus de troupeaux de moutons sont protégés par des chiens, et le bétail devient plus vigilant et agressif en cas d'attaques, en raison de la menace liée aux loups:

Les trois organisations faitières présentent une série de mesures visant à éviter les confrontations entre ces différents mondes. Par exemple, elles recommandent aux cantons et aux communes d'éloigner les pistes cyclables et les chemins de randonnée des pâturages où paissent des vaches allaitantes.

Ce guide …