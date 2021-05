International

Une éclipse et un Super Lune Rose auront lieu entre ce soir et demain!



La plus grosse lune de 2021 sera visible cette nuit, mais vous ne la verrez pas (sorry)

Le mercredi 26 mai 2021, la «super lune des fleurs» fera son apparition. L'événement se passera tard dans la nuit, à 3h49 du matin, pendant 15 minutes. Cette lune fait actuellement le buzz car elle sera 7% plus grande et 15% plus brillante que ce qu'on a l'habitude de voir. Ce sera la seule fois dans l'année où elle sera aussi proche, et donc aussi grosse pour nous, depuis la terre.

Second événement, cette super lune sera dite «de sang». Ce qui signifie que la pleine lune revêtira une couleur rose pétante tout en se trouvant dans l'ombre de la terre. Cette Lune spectaculaire sera la seule éclipse totale de l'année 2021. Il faudra patienter jusqu'à demain, dans les alentours de 11h00, pour l'observer.

Qu'est-ce qu'une super lune?

La lune ne tourne pas autour de la terre dans un cercle parfait. Elle le fait sur ce qu'on appelle une «orbite elliptique» qui peut être soit proche ou loin de la terre.

Si la phase de pleine lune du satellite coïncide avec une distance très proche de la terre, on parle alors de super lune. Le point le plus éloigné de la terre s'appelle, quant à lui, «l'apogée».

Attention, la super lune n'est pas un terme scientifique officiel. Il a été inventé par un astrologue du nom de Richard Nolle, en 1979. Il l'a défini comme: «une Nouvelle ou une Pleine Lune qui se produit lorsque la Lune est à ou près (à moins de 90% de) son approche la plus proche de la Terre sur son orbite». Mais les raisons derrière ce pourcentage restent encore inconnues.

Où aura lieu la super lune et l'éclipse?

Le Pacifique est la partie du monde qui bénéficiera de la meilleure vue pour observer cette super lune. Hawaii. L’Australie et la Nouvelle-Zélande ne seront pas en reste et assisteront également à l'événement. De même que pour la côte est de l’Asie.

Malheureusement, la Suisse ne sera pas conviée cette année. Si vous vous trouvez autre part dans le monde, cette carte interactive vous aidera à savoir si la région dans laquelle vous vous trouvez vous permet de contempler cette super lune des fleurs.

L'Eclipse ne sera pas non plus visible depuis la Suisse. Mais YouTube est votre ami et vous permettra de suivre le phénomène en direct juste ici.👇

La super lune affecte-t-elle mon sommeil?

C'est fortement possible pour les luno-sensibles. C'est-à-dire que lors d'une pleine lune, ces personnes se sentiront plus irritables ou auront plus de mal à dormir. Et cette année, la nuit ne vous fera pas de cadeau. Car la super lune des fleurs est, selon Forbes, la plus grosse et donc la plus proche de la terre jamais connue en deux ans.

Mais il ne faut pas être forcément être diagnostiquée luno-sensible pour voir son sommeil perturbée par une phase lunaire. C'est même prouvé scientifiquement! Une étude américaine réalisée sur 463 étudiants et publiée en novembre 2020 montre les gens s'endorment plus tard et moins longtemps dans la nuit qui précède la super lune. Un résultat qui avait déjà été corroboré par des chercheurs suisses en 2013 qui étaient venus à la conclusion que l'on prenait, en moyenne, 5 minutes de plus à s'endormir sur cet événement lunaire.

Cependant, les études sur le sujet sont nombreuses et se contredisent souvent. D'autres études n'ont en effet pas pu trouver de lien entre le sommeil humain et les phases lunaires.

Quelle est la taille de la lune par rapport à la terre?

Depuis chez soi, c'est vrai, la Lune semble super petite. Mais ce n'est qu'une impression, vous vous en doutez bien. Avec un diamètre de 3 474 kilomètres, la Lune constitue presqu'un quart de la taille de la terre qui présente, elle, un diamètre de 12 742 kilomètres.

Si l’on compare donc les deux diamètres, on constate que celui de la Lune est quatre fois plus petit que celui de la terre. En revanche, si l’on compare la taille des deux astres, il faudrait près de 50 petites lunes pour obtenir une seule terre

Pourquoi la lune brille différemment à chaque fois?

Contrairement à ce qu’on peut imaginer, la Lune ne brille pas. Le satellite ne fait que refléter la lumière du Soleil.

Lorsqu'elle fait ses révolutions autour de la terre, c'est soit l'entièreté de lune ou alors une partie de la face qui se voit éclairée par la Lune. Ses différentes formes découlent des différents angles visibles depuis la terre. Ces changements de forme, qu'on appelle phases de la Lune, portent chacun un nom en particulier.

Quelles sont les différentes phases de la lune?

La Nouvelle Lune.

Le premier croissant de lune.

Le premier quartier de lune.

La gibbeuse croissante de lune.

La Pleine Lune

La gibbeuse décroissante.

Le dernier quartier de lune.

Le dernier croissant de lune

Ainsi de suite, encore et encore et encore...

Image: Shutterstock

Quelle est la différence entre la Nouvelle Lune et la Pleine Lune?

La pleine lune, c'est la phase lunaire durant laquelle la face visible de l'astre, apparaît, depuis la terre, entièrement illuminée par le Soleil. La nouvelle lune, c'est le contraire de la pleine lune. Durant cette phase, la Lune n'est pas visible depuis la terre.

