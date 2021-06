Des calamars envoyés dans l'espace pour la science

Ça y est, l'hélico de la Nasa devrait voler sur Mars ce lundi

C'est le grand jour: si tout se passe bien, l'hélico de la Nasa devrait effectuer son premier vol ce lundi. Initialement prévu il y a une semaine, cet événement historique avait été reporté à cause d'un problème technique.

Il s'agit du tout premier vol d'un engin motorisé sur une autre planète. Le très attendu voyage de l'hélicoptère Ingenuity devrait finalement avoir lieu ce lundi vers 10h15.

La semaine passée, le voyage d'Ingenuity avait été reporté de plusieurs jour, à cause d'un problème technique apparu lors du test des rotors. La Nasa avait précisé que l'hélicoptère était «sain et sauf» et qu'il avait envoyé des informations à la Terre.

Le premier vol durera 30 secondes en tout, et l'hélicoptère s'élèvera …