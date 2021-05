International

Espagne

Un homme retrouvé mort dans une statue de dinosaure



Un homme retrouvé mort dans une statue de dinosaure

Il y aurait été coincé en tentant de récupérer son téléphone portable.

Un père et son fils ont alerté les autorités après avoir cru voir quelque chose de suspect dans une grande statue en papier mâché à Santa Coloma de Gramenet, non loin de Barcelone. A l’intérieur, les officiers découvrent le corps d’un homme sans vie, âgé de 39 ans, rapporte The Guardian.

Ce dernier aurait succombé dans des circonstances particulièrement horribles. Selon les premiers éléments de l’enquête, c’est en tentant de récupérer son téléphone portable qu’il se serait retrouvé coincé à l’intérieur de la «bête».

🔴 Troben el cos sense vida d'un home dins d'un dinosaure decoratiu dels antics cinemes del Cubics de #SantaColoma de #Gramenet. Un nen i el seu pare, que juguen sovint a la zona, han trobat el cadàver. El pare ha avisat immediatament la policia, que investiga la causa de la mort pic.twitter.com/EIAc3P4Lr1 — El Mirall.net (@elmirallnet) May 22, 2021

«C’est une mort accidentelle, il n’y a pas eu de violence», affirme une porte-parole de la police locale. «Cette personne est arrivée dans la jambe de la statue et s’est retrouvée piégée. Il semblerait qu’il soit entré par la tête de la statue et qu’il n’ait pas pu en sortir», poursuit-elle.

Emprisonné plusieurs jours

Selon les autorités, il est possible que la victime soit ainsi restée emprisonnée plusieurs jours durant. Les policiers ont été contraints d’ouvrir le dinosaure en papier mâché pour en extraire le corps. Une autopsie doit être réalisée afin de déterminer les circonstances précises de son décès. Sa disparition avait été annoncée par sa famille quelques heures à peine avant la découverte du cadavre. (ga)