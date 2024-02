«Incrédulité» parmi les fidèles: leur prêtre aurait trempé dans trafic de Viagra

Dans son communiqué, le diocèse de Plasencia se dit «désireux de collaborer avec la justice» pour faire toute la lumière sur l'affaire. Le prêtre mis en cause pourra bénéficier de son côté d'un «accompagnement psychologique et spirituel pertinent», ajoute-t-il. (jah/ats)

Selon plusieurs médias espagnols, le prêtre en question aurait participé à un trafic de Viagra, de produits aphrodisiaques et de stupéfiants en compagnie d'un homme présenté comme son amant, lui aussi interpellé lors de l'opération policière et placé depuis en détention provisoire.

En attendant les «clarifications» qui seront apportées par l'enquête, «il a été jugé approprié» de lui «retirer temporairement l'exercice public de son ministère», ajoute le communiqué, qui appelle néanmoins à «la prudence» et au «respect des personnes impliquées».

Au terme de sa garde à vue, il a été «remis en liberté conditionnelle» par le juge d'instruction chargé de l'enquête, précise le diocèse, qui exprime sa «douleur» et sa «consternation face à la souffrance et à l'indignation» suscitées par l'affaire.

Un prêtre officiant dans une paroisse de l'ouest de l'Espagne a été mis à pied à titre temporaire par l'Eglise après avoir été mis en cause par la justice dans une affaire de trafic de Viagra.

