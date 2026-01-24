15 femmes libérées d’un réseau d’esclavage sexuel à Majorque

La police espagnole a démantelé à Palma de Majorque un réseau qui exploitait sexuellement des femmes chinoises, contraintes de travailler jour et nuit dans des conditions assimilées à de l’esclavage.

Plus de «International»

La police à Palma de Majorque, en Espagne. Keystone

La police espagnole a annoncé samedi avoir libéré 15 femmes chinoises victimes d'un réseau qui les traitait comme des esclaves et les exploitait sexuellement à Palma de Majorque, aux Baléares.

Treize Chinois et un Espagnol appartenant à l'organisation ont été arrêtés, a précisé la police dans un communiqué. Sept de ces personnes ont été placées en détention provisoire. Douze ont été arrêtées aux îles Baléares, en Espagne, et deux à Barcelone (est).

«Les victimes subissaient un régime d'esclavage, devaient être disponibles en permanence et étaient forcées d'effectuer des services à domicile», a ajouté la polie.

Les femmes étaient contraintes de travailler «24 heures sur 24, sept jours sur sept, sans liberté de mouvement et sans possibilité de refuser aucun client».

«Certaines d'entre elles ont déclaré qu'elles se trouvaient» déjà en Espagne lorsqu'elles ont été piégées par ce réseau et «d'autres qu'elles avaient voyagé de Chine jusqu'en Espagne après avoir accepté de prétendues offres d'emploi comme masseuses à visée thérapeutique, avec un salaire d'environ 2.000 euros par mois, ou bien comme cuisinières ou aides à domicile», selon le communiqué.

Le réseau tirait profit non seulement de l'exploitation sexuelle, mais aussi de la vente de stimulants et de drogues aux clients, selon la même source.

Avec les revenus tirés de cette exploitation, «des envois d'argent étaient effectués à des citoyens chinois chargés de le changer en yuans, les fonds étant ensuite déposés sur des comptes bancaires en Chine».

L'enquête a pu être lancée grâce à deux dénonciations anonymes et au témoignage «crucial», de l'une des victimes qui avait réussi à s'échapper et a déclaré avoir subi des agressions sexuelles et physiques, selon la police. L'ONG Our Rescue a contribué à l'opération. al/meb/clc