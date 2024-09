Un faux «Brad Pitt» au coeur d'une arnaque à 325 000 euros

Le nom de l'acteur américain a été utilisé dans une arnaque en Espagne. Keystone

Un gang espagnol s'en est pris financièrement à deux femmes vivant en Espagne, se faisant passer pour l'acteur américain.

Cinq personnes ont été arrêtées en Espagne pour avoir soutiré 325 000 euros à deux femmes «vulnérables» et «en état dépressif» en se faisant passer en ligne et sur WhatsApp pour l'acteur américain Brad Pitt, a annoncé lundi la police.

Les suspects sont entrés en contact avec leurs victimes présumées sur un site internet destiné aux fans de l'acteur et, au fil du temps, ont réussi à leur faire croire «qu'elles avaient une relation sentimentale avec lui», a déclaré la Guardia Civil dans un communiqué.

Se faisant passer pour l'acteur, les membres du gang auraient ensuite proposé aux femmes d'investir dans divers projets qui n'existaient pas.

Une femme originaire d'Andalousie (sud) a été escroquée à hauteur de 175'000 euros tandis qu'une autre, qui vit dans le Pays basque (nord), a perdu 150 000 euros.

«Les cybercriminels (...) ont étudié leurs réseaux sociaux et dressé leur profil psychologique, découvrant ainsi que les deux femmes étaient (...) vulnérables, présentant des carences affectives et un état dépressif»

«Ils ont également utilisé des plateformes de messagerie instantanée pour échanger des messages et des courriels avec les deux femmes jusqu'à ce qu'elles croient qu'elles discutaient via WhatsApp avec Brad Pitt lui-même», ce dernier leur promettant «une relation romantique et un avenir ensemble», selon la même source.

Brad Pitt, 60 ans, a remporté en 2020 l'Oscar du meilleur second rôle dans le film «Il était une fois à Hollywood», de Quentin Tarantino. En 2014, il s'était également vu décerner une prestigieuse statuette pour avoir produit «12 Years a Slave», de Steve McQueen. (sda/ats)