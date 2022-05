Après deux ans de brouille, les frontières entre le Maroc et l'Espagne rouvrent enfin

Des personnes franchissant la frontière de Ceuta, le 17 mai 2022. Image: sda

Après plus de deux ans de fermeture, les frontières terrestres entre le Maroc et les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla ont rouvert dans la nuit de lundi à mardi.

Elles avaient été fermées en raison de la crise du Covid-19 et d'une brouille diplomatique récemment dissipée. Peu après 23 heures et après plus de deux ans de fermeture, les grilles des uniques frontières terrestres entre le continent africain et l'Union européenne sur le continent africain se sont levées. Des dizaines de voitures et des files de piétons ont ainsi pu passer dans les deux sens, a constaté un journaliste de l'AFP.

Une réouverture limitée

La réouverture des frontières des deux enclaves, situées dans le nord du Maroc, en face de l'Espagne, reste cependant limitée: elle ne concerne que les détenteurs de passeports et de visas des pays de la zone Schengen. Les transfrontaliers marocains, exempts de visas pour accéder à Ceuta et Melilla, devront encore patienter jusqu'au 31 mai pour y pénétrer.

Une fermeture prolongée depuis mars 2020

Les postes-frontières de Ceuta et Melilla ont été fermés lors de la première vague de la pandémie due au coronavirus en mars 2020. Puis le blocage s'est prolongé, en raison de la crise diplomatique déclenchée il y a un an entre les deux pays voisins par leur différend sur le territoire disputé du Sahara occidental.

C'est quoi, le conflit du Sahara occidental? Le Sahara occidental est un vaste territoire désertique, riche en phosphates et dont les eaux sont très poissonneuses. Le conflit qui prend cours sur ces terres oppose depuis des décennies le Maroc aux indépendantistes sahraouis du front Polisario, soutenus par l'Algérie.

La brouille entre Rabat et Madrid, causée par l'accueil en Espagne du chef du Polisario, Brahim Ghali, pris en charge dans un hôpital espagnol en avril 2021 pour y être soigné du Covid-19, avait entraîné l'arrivée à Ceuta en mai 2021 de plus de 10 000 migrants en 24 heures, à la faveur d'un relâchement des contrôles frontaliers côté marocain.

Madrid a finalement mis fin à ce coup de froid diplomatique le 18 mars dernier, après avoir opéré un revirement spectaculaire et reconnu le plan d'autonomie proposé par Rabat pour cette ancienne colonie espagnole. (mbr/ats)