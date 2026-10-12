Trump annonce une trêve surprise en Ukraine et sème le trouble

Donald Trump a annoncé un «cessez-le-feu énergétique» entre l'Ukraine et la Russie. Keystone

Trump annonce une trêve surprise et sème le trouble

Le président américain assure avoir obtenu un «cessez-le-feu énergétique» entre Kiev et Moscou. Mais Zelensky dit ne pas être au courant et la Russie poursuit ses frappes.

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Donald Trump a semé la confusion dimanche en annonçant un «cessez-le-feu énergétique» entre l'Ukraine et la Russie, provoquant l'étonnement de Kiev, le silence à Moscou, tandis que Londres, Paris et Ottawa affirmaient soutenir cet «appel» du président américain. Aussitôt l'annonce de ce «cessez-le-feu énergétique», qui selon le dirigeant républicain prenait effet immédiatement, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que les frappes russes contre les infrastructures ukrainiennes se poursuivaient.

«À compter de maintenant, il y a un CESSEZ-LE-FEU ÉNERGÉTIQUE dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les deux parties se sont mises d'accord. Ne le rompez pas !», a écrit le milliardaire républicain sur sa plateforme Truth Social, sans plus de détails. Le président ukrainien, apparemment pris de court, a dit au média américain Axios n'avoir pas connaissance d'un tel accord, tandis que Moscou ne s'est pour l'heure pas exprimé. Il s'est cependant dit prêt à l'accepter si la Russie faisait de même.

«Nous attendons des détails clairs sur le dialogue entre les États-Unis et la Russie. Et que (le président russe Vladimir) Poutine fasse ce que le président Trump a dit», a-t-il affirmé dans son allocution quotidienne. Selon Zelensky, les frappes russes ont continué dimanche «avec la même intensité» malgré l'annonce de Donald Trump.

«Les Russes ont frappé une centrale électrique à Kiev» et «plus tard, il y a eu des frappes sur des installations énergétiques dans la région de Kharkiv. Et tout ça s'est produit APRÈS que le président américain a fait sa déclaration.» Zelensky

Des coupures de courant de grande ampleur à Kiev

Le président français Emmanuel Macron a affirmé que la France soutenait «sans réserve l'appel à une vraie trêve énergétique, à laquelle l'Ukraine est disposée». Mais, «à ce stade, la Russie continue de la refuser en intensifiant ces dernières heures encore ses frappes contre les infrastructures ukrainiennes», a-t-il noté.

Le premier ministre britannique Andy Burnham a quant à lui affirmé que son pays soutenait «l'appel» de Donald Trump pour «une trêve énergétique durable sans délai». Le premier ministre canadien Mark Carney a fait de même après s'être entretenu dimanche avec le président américain.

Des coupures de courant de grande ampleur ont touché plusieurs quartiers de la capitale ukrainienne dimanche et des restrictions d'électricité seront en place dans plusieurs régions du pays lundi à cause des attaques russes sur les installations électriques, a annoncé l'opérateur national, Ukrenergo. Trois personnes ont été tuées dans des frappes russes à Kharkiv, selon le gouverneur régional Oleg Synegoubov.

Un accord surprise sur le diesel russe

Les frappes ukrainiennes sur les raffineries russes, que Kiev qualifie de justes représailles aux bombardements de Moscou, ont attiré la colère du président Trump, alors que Washington et Moscou ont annoncé un accord surprise d'achat de diesel russe.

A la suite du bond des prix du carburant aux États-Unis depuis le déclenchement en février par Donald Trump et Israël de la guerre contre l'Iran, cet accord est vu comme un moyen de soulager en partie les consommateurs américains juste avant des élections législatives cruciales et difficiles pour le milliardaire américain. Des élus démocrates et républicains ont toutefois mis en cause la légalité de l'accord qui, selon eux, contrevient à une loi du Congrès américain datant d'avril 2022 et qui interdit l'importation d'énergie russe.

Samedi, Donald Trump était allé jusqu'à «suggérer» aux Ukrainiens de se doter «d'un nouveau dirigeant qui peut parvenir à un accord» de paix avec Moscou. «Avec tout le respect vis-à-vis du président Trump, c'est à notre société, à notre peuple, qu'il revient de choisir tel ou tel dirigeant», a répondu Zelensky dans une interview diffusée dimanche sur la chaîne ABC.

Zelensky appelle à un cessez-le-feu de longue durée

Cette nouvelle salve acerbe du président Trump envers le président ukrainien rappelle la rencontre explosive entre les deux hommes à la Maison Blanche en février 2025. Donald Trump avait ensuite réclamé, comme le fait Moscou, des élections en Ukraine, impossibles en l'état alors que la loi martiale est en vigueur depuis le début de l'invasion russe de grande ampleur déclenchée en février 2022.

«Nous, Ukrainiens, décidons de notre destinée et de notre liberté. Nous sommes un peuple libre et nous avons élu ce président», a déclaré Olessia Gontcharouk, 40 ans, rencontrée dans une rue de Kiev. Selon elle, le pétrole acheté par Washington à Moscou «représente le sang de nos hommes, de nos enfants, de nos mères».

Le président Zelensky a affirmé à plusieurs reprises que l'Ukraine pourrait organiser des élections en cas de cessez-le-feu de longue durée avec Moscou. «Dites à (Vladimir) Poutine de nous accorder deux mois, soixante jours de cessez-le-feu total, soixante jours, et nous organiserons les élections», a-t-il affirmé à la chaîne ABC.

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La Russie a rejeté à plusieurs reprises cette idée, arguant, entre autres, qu'une longue pause permettrait à l'armée ukrainienne de se renforcer. (jzs/afp)