Un avion prend feu à Denver: des blessés

de Antoine POLLEZ, strasbourg et Viken KANTARCI, marseille

La FAA va enquêter sur les causes de cet incident. (jzs/afp)

Cet incident survient dans un contexte d'inquiétudes dans le secteur américain de l'aviation après plusieurs accidents aériens et la volonté affichée du président américain Donald Trump de réduire les coûts des agences gouvernementales liées à ce secteur.

«Après l'atterrissage et pendant le roulage jusqu'à la porte, un moteur a pris feu et les passagers ont évacué l'avion en utilisant les toboggans de secours»

Des images de l'accident sur les réseaux sociaux montraient l'appareil enveloppé de fumée et des passagers debout sur une aile de l'avion, dans l'attente des secours.

Cette pilote militaire américaine a peur pour sa vie à cause de Trump

Un Boeing 737-800 d'American Airlines a pris feu après son atterrissage à l'aéroport international de Denver, dans le Colorado, jeudi, a annoncé le régulateur américain de l'aviation (FAA). Il y avait à bord 172 passagers et six membres d'équipage , selon la compagnie citée par les médias locaux.

Plus de «International»

Les plus lus

Deux touristes ont mis les autorités chinoises en colère

Deux touristes japonais ont été détenus en Chine pendant deux semaines puis expulsés pour avoir pris des photos de leur postérieur sur la Grande Muraille.

Début janvier, un homme qui avait montré son derrière dénudé et une femme qui l'avait pris en photo sur le célèbre site près de Pékin ont été arrêtés par les agents de sécurité et détenus pendant environ deux semaines, ont affirmé jeudi la chaîne NTV et d'autres médias japonais.