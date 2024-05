Pour la première fois dans l'histoire des Etats-Unis, l'ancien (et peut-être futur) président, Donald Trump, va devoir vivre avec une condamnation sur les épaules. Getty Images North America

«Guilty!» L'incroyable condamnation de Trump, minute par minute

Mercredi, Donald Trump a été déclaré coupable. Au pénal. Pour la première fois dans l'histoire des Etats-Unis, un ancien (et peut-être futur) président va devoir vivre avec une condamnation sur les épaules. Voici la dernière demi-heure de ce procès, minute par minute.

Bastian Brauns

Plus de «International»

Un article de

A 16h13, heure locale, Donald Trump est assis dans son fauteuil usé de la salle d'audience de Manhattan. Il rigole. Parfois, il se penche vers son avocat Todd Blanche, comme souvent au cours des sept dernières semaines. Tous deux semblent être curieusement de bonne humeur. Il faut que dire que rien ne laissait présager qu'un verdict pouvait tomber, ce mercredi 30 mai 2024. Mais alors qu'il s'apprêtait à pouvoir rentrer chez lui, Trump a été réveillé par l'entrée du juge Merchan.

Ce dernier a reçu une note du jury. Pour les journalistes présents dans la salle, il s'agit sûrement d'une nouvelle demande de précisions sur certains témoignages du procès, que les jurés ont le droit de demander - et l'ont d'ailleurs déjà fait depuis le début de la semaine.

«A 16h30, je vais libérer le jury» Le juge Merchan, en quittant la salle.

Et ça peut paraître fou, mais seuls quelques journalistes sont encore assis dans le tribunal. Vingt-cinq minutes plus tard, à 16h38 précises, Juan Merchan entre à nouveau dans la salle.

«Je m'excuse pour le retard» Le juge Merchan, plutôt énigmatique, calme, poli, comme il l'a toujours été dans ce procès pourtant sous pression.

Le juge prononcera ensuite une phrase à laquelle presque plus personne ne s'attendait ce jour-là:

«We have a verdict» («Nous avons un verdict »)

Un murmure parcourt la salle. Les reporters s'agitent dans tous les sens, certains dégainent à la hâte leurs ordinateurs portables rangés dans leurs sacs qu'ils ne pensaient pas réveiller avant le lendemain. Les agences de presse envoient les premiers messages urgents. Juan Merchan, comme pour tenir encore un peu l'assistance en haleine, dit que le jugement doit encore être transcrit avant d'être prononcé. Dans la salle d'audience, plus personne ne rit. Donald Trump est assis, les bras croisés. Son visage semble pétrifié.

Donald Trump: premier président condamné

A 17h08, le verdict public tombe. Une employée du tribunal passe en revue les 34 chefs d'accusation avec le président du jury. «Count one?», demande-t-elle. L'orateur répond: «Guilty». «Count two?», «Guilty». Un ballet de mots courts et secs, qui sera répété 34 fois. Et puis, pour la première fois dans l'histoire des Etats-Unis d'Amérique, un ancien président américain n'a pas seulement été accusé d'un crime, mais aussi condamné. Donald Trump est coupable. Et ce, pour les 34 chefs d'accusation.

Donald Trump est coupable d'avoir non seulement falsifié des documents commerciaux, mais aussi d'avoir enfreint les lois électorales de l'Etat de New York et des Etats-Unis. Le fait qu'il ait également commis une fraude fiscale dans le cadre de cette affaire semble presque secondaire.

Trump, coupable, quittant le tribunal de Manhattan Getty Images North America

A l'annonce du verdict, le visage de Donald Trump n'est pas visible. Les journalistes présents dans la salle d'audience sont assis derrière lui. Et, dans la pièce où des écrans retransmettent habituellement ses mimiques dans les moindres détails, les employés débranchent les écrans. Car l'Etat de New York protège les droits de la personnalité des accusés. Dans de nombreux autres Etats, les procès sont retransmis en direct à la télévision. Les téléspectateurs peuvent regarder sans cesse le visage des meurtriers, des terroristes et autres condamnés - même lors de l'énoncé du verdict. De nombreux criminels s'effondrent ou fondent en larmes.

Lorsque les écrans se rallument, Donald Trump semble épuisé. Son avocat Todd Blanche, lui, désabusé. Ils ne sont pas les seuls. Certains experts du pays s'attendaient à un autre verdict dans ce procès pénal historique. Si un seul juré avait été d'un autre avis, il n'y aurait pas eu de verdict, car le jury se devait d'être unanime. Et le procès aurait alors échoué.

Les New-Yorkais affluent

Ces dernières semaines, autour du tribunal, tout était assez calme. Ce sont surtout des fans fanatiques de Trump qui sont apparus ici et là avec leur casquette rouge MAGA vissée sur la tête. Ils brandissaient de grandes bannières, des drapeaux et des pancartes sur lesquelles on pouvait lire des phrases martiales comme «Trump ou la mort». La colère se lisait sur leurs visages. Seuls quelques opposants à Trump ont cherché à se rendre au sud de Manhattan, au palais de justice, pour manifester leur mécontentement.

Pas mercredi soir. La place devant le tribunal est remplie de gens qui se pressent jusqu'à la clôture de l'enceinte. Ce sont les citoyens de New York qui veulent assister à ce moment historique. Ils crient: «Guilty. Guilty. Guilty». « Coupable, coupable, coupable». Leurs visages semblent heureux. Dans le ciel, un hélicoptère tourne. La veille, les policiers new-yorkais avaient déjà érigé d'autres barricades afin de pouvoir mieux contrôler d'éventuelles protestations.

Getty Images North America

Peine connue en juillet

Avec ce jugement, Donald Trump pourrait être condamné à quatre ans de prison au maximum. Le Secret Service devrait alors également être incarcéré. Reste à savoir si cela se produira. Le milliardaire aux multiples accusations a certes déjà été reconnu coupable à plusieurs reprises, mais uniquement dans le cadre de procédures civiles. La condamnation de mercredi est sa première dans une procédure pénale. Historique pour un président américain, mais la peine pourrait donc tout à fait être interprétée comme une mise à l'épreuve.

Avant même d'en arriver là, le premier débat présidentiel entre Donald Trump et Joe Biden aura lieu le 27 juin à Atlanta, sur CNN. Car, oui, Donald Trump peut encore devenir président. On rappelle qu'aux Etats-Unis, aucune loi ne stipule qu'un criminel condamné ne peut pas se présenter. Néanmoins, le jugement de Manhattan va dès à présent alimenter la campagne électorale. Les deux camps, démocrates et républicains, s'accusent déjà depuis des semaines d'instrumentaliser le procès à des fins politiques.