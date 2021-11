Le fiancé de Gabby Petito s'est bel et bien suicidé

«Chris et Roberta Laundrie ont été informés que la cause du décès est une blessure par balle à la tête et que les circonstances du décès correspondent à un suicide»

Kevin Spacey condamné à payer 31 millions de dollars

L'acteur américain a été condamné à payer 31 millions de dollars à la société qui a produit «House of Cards». Il y jouait le personnage principal avant d'être renvoyé suite à des accusations de harcèlement sexuel.

MRC, la société de production à l'origine de la série à succès «House of Cards» sur les intrigues politiques à Washington, demandait des dommages et intérêts pour des pertes de revenus attribuées à la sortie de Kevin Spacey de cette série à cause d'accusations de harcèlement et d'abus sexuels à son encontre en 2017.