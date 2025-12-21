Image: Hans Lucas

San Francisco a été plongée dans le noir



Quelque 130'000 habitants de San Francisco ont été plongés dans le noir samedi soir par une panne d'électricité, a déclaré la principale compagnie d'électricité de la ville.

«Nous travaillons avec les équipes d'intervention et les responsables municipaux sur une panne à San Francisco qui touche environ 130'000 clients», a déclaré la Pacific Gas & Electric Company dans un communiqué sur X.

La municipalité a demandé aux habitants de rester chez eux, certains feux de signalisation ne fonctionnant pas et les transports publics étant perturbés.

«Il va pleuvoir, il fait nuit. Si vous n'avez pas besoin de sortir, restez chez vous» Daniel Lurie

A indiqué le maire Daniel Lurie depuis le centre d'opérations d'urgence de la ville, dans une vidéo postée sur X.

Il a précisé que des agents de la circulation avaient été déployés pour pallier à l'absence de feux.

La panne a été provoquée par un incendie dans une sous-station électrique, a ajouté Lurie, qui a dit ne pas pouvoir indiquer quand le courant serait rétabli.

(sda/ats/afp)