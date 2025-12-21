San Francisco a été plongée dans le noir
«Nous travaillons avec les équipes d'intervention et les responsables municipaux sur une panne à San Francisco qui touche environ 130'000 clients», a déclaré la Pacific Gas & Electric Company dans un communiqué sur X.
La municipalité a demandé aux habitants de rester chez eux, certains feux de signalisation ne fonctionnant pas et les transports publics étant perturbés.
A indiqué le maire Daniel Lurie depuis le centre d'opérations d'urgence de la ville, dans une vidéo postée sur X.
Il a précisé que des agents de la circulation avaient été déployés pour pallier à l'absence de feux.
La panne a été provoquée par un incendie dans une sous-station électrique, a ajouté Lurie, qui a dit ne pas pouvoir indiquer quand le courant serait rétabli.
(sda/ats/afp)