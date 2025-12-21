brouillard-1°
DE | FR
burger
International
Etats-Unis

San Francisco a été plongée dans le noir

USA, California, San Francisco, 2019-07-11. Panoramic view of San Francisco at dusk with illuminated buildings in the mist. Photography by Francois Laurens / Hans Lucas. USA, California, San Francisco ...
Image: Hans Lucas

San Francisco a été plongée dans le noir

Quelque 130'000 habitants de San Francisco ont été plongés dans le noir samedi soir par une panne d'électricité, a déclaré la principale compagnie d'électricité de la ville.
21.12.2025, 08:5521.12.2025, 08:55

«Nous travaillons avec les équipes d'intervention et les responsables municipaux sur une panne à San Francisco qui touche environ 130'000 clients», a déclaré la Pacific Gas & Electric Company dans un communiqué sur X.

La municipalité a demandé aux habitants de rester chez eux, certains feux de signalisation ne fonctionnant pas et les transports publics étant perturbés.

«Il va pleuvoir, il fait nuit. Si vous n'avez pas besoin de sortir, restez chez vous»
Daniel Lurie

A indiqué le maire Daniel Lurie depuis le centre d'opérations d'urgence de la ville, dans une vidéo postée sur X.

Il a précisé que des agents de la circulation avaient été déployés pour pallier à l'absence de feux.

La panne a été provoquée par un incendie dans une sous-station électrique, a ajouté Lurie, qui a dit ne pas pouvoir indiquer quand le courant serait rétabli.

(sda/ats/afp)

Thèmes
LA FEMME DE MÉNAGE Bande Annonce VF (2025) Sydney Sweeney, Amanda Seyfried (1)
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Qui va mourir en 2026?
Les économistes, les gouvernements, les producteurs, les journalistes, les groupies. Nous sommes nombreux à devoir anticiper (ou craindre) le décès d’un chef d’Etat ou d’une personnalité. Alors que la santé de Donald Trump (79 ans) fait jaser, Keith Richards (82 ans) vient d’annoncer qu’il ne «se sent pas» d'entamer une tournée mondiale avec ses Rolling Stones.
Qui va mourir en 2026?

Lancée ainsi, la question paraît totalement déplacée. Du moins... particulièrement cynique. On ne spécule pas sur le décès futur des gens. Ça ne se fait pas, comme on dit. Il suffit d’observer les réactions logiquement outrées lorsqu’un média ou un internaute annonce par erreur la disparition d’une personnalité. Or, force est de constater que... tout le monde parie sur la mort prochaine des figures publiques.
L’article