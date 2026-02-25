Les deux kilomètres de toboggans de l'Alpamare ont marqué la jeunesse de nombreux alémaniques. Keystone

Un mythe suisse s'effrite

Le célèbre Alpamare a été contraint de fermer ses nombreux toboggans. Le parc aquatique alémanique est un véritable mythe en Suisse, tant il a marqué les générations.

Avec l'Alpamare, la mer n’a jamais été aussi proche. Elle trône directement à Pfäffikon (SZ), sur les bords du lac de Zurich. On se jette évidemment toujours d'abord dans le bassin à vagues où, toutes les demi-heures, l'écume peut atteindre jusqu’à 1,2 mètre. On saute par-dessus les vagues et on se laisse porter pendant que les parents attendent derrière avec les linges de bain.

A 14 ans, on se faufile en douce dans le bain à 36 degrés, pourtant réservé aux plus de 16 ans. On y observe ces couples qui pensent que personne ne remarque qu’ils se tripotent et on rêve qu'un jour, ce sera notre tour. Jusqu’à ce que le maître-nageur siffle et nous renvoie à l’intérieur.

Et puis, bien sûr, il y a les toboggans. Cobra, Doppelbob, Cresta Canyon, Thriller, Tornado. Avec un sourire en coin, on repositionne notre maillot de bain pour gagner encore deux secondes, Puis on remonte aussitôt l’escalier en courant, et, quand le feu passe au vert, on redescend. Au bout de quatre heures, le temps est écoulé, il faut sortir. Retour à la voiture, les yeux rouges et l’âme heureuse.

Des armatures rouillées

Mais aujourd'hui, la glisse n'est plus possible. Le complexe indique sur son site:

«En raison d’un problème technique, les toboggans et la zone pour les tout-petits sont actuellement fermés»

La panne dure depuis déjà deux semaines. L’exploitant a confirmé au portail «Insideparadeplatz» que des plafonds se sont effrités en raison d'armatures rouillées:

«On parle d'environ 100 grammes de matériau qui s’est détaché du plafond en béton»

Les fermetures de toboggans auraient été «de pures mesures de précaution» et dix des douze éléments actuellement condamnés pourraient bientôt rouvrir.

Malgré tout, on imagine mal que l’Alpamare puisse survivre encore longtemps sans assainissement en profondeur. Pour le dire clairement, ses meilleures années sont derrière. Ouvert en 1977, le complexe a en effet été régulièrement agrandi et entretenu, mais jamais rénové en profondeur. Aujourd’hui, l’impressionnant paysage de toboggans ressemble à un souvenir des années 1990.

Bien plus qu'un parc de loisirs

Ce plafond qui s’effrite à l’Alpamare, c’est aussi un peu de la Suisse qui s’effrite. Avec le Musée des transports de Lucerne et Swissminiatur à Melide (TI), il fait en effet partie du trio d’excursions que presque chaque enfant a, un jour, coché, que ce soit en sortie scolaire, en famille, ou avec les scouts.

Avec une patience très suisse, le complexe répond à chacune des évaluations à une étoile, qu’il reçoit actuellement plusieurs fois par jour. Par exemple:

«Nous sommes vraiment désolés que vous ayez voulu fêter chez nous l’anniversaire de votre fils et que vous n’ayez appris sur place seulement que les toboggans étaient fermés. Surtout pour une occasion si spéciale, nous comprenons bien à quel point la déception a dû être grande pour les enfants»

On le voit: l’Alpamare est plus qu’un lieu, c’est ce que des enfants demandent pour leur anniversaire. Aujourd’hui, les complexes de trampolines et autres halles d’activités pour jours de pluie pullulent, mais rien n’atteint l’ampleur de l’Alpamare.

