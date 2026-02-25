beau temps12°
DE | FR
burger
Suisse
Humeur

L'Alpamare ferme ses toboggans: un morceau de Suisse s'effrite

Die Rutschen der Freizeit- und Badeanstalt Alpamare stehen still am Mittwoch, 18. Februar 2026 in Pfaeffikon. Wegen Sicherheitsbedenken ist der Betrieb der Rutschen bis auf weiteres eingestellt. (KEYS ...
Les deux kilomètres de toboggans de l'Alpamare ont marqué la jeunesse de nombreux alémaniques.Keystone
Humeur

Un mythe suisse s'effrite

Le célèbre Alpamare a été contraint de fermer ses nombreux toboggans. Le parc aquatique alémanique est un véritable mythe en Suisse, tant il a marqué les générations.
25.02.2026, 16:5525.02.2026, 16:55
Michael Graber

Avec l'Alpamare, la mer n’a jamais été aussi proche. Elle trône directement à Pfäffikon (SZ), sur les bords du lac de Zurich. On se jette évidemment toujours d'abord dans le bassin à vagues où, toutes les demi-heures, l'écume peut atteindre jusqu’à 1,2 mètre. On saute par-dessus les vagues et on se laisse porter pendant que les parents attendent derrière avec les linges de bain.

A 14 ans, on se faufile en douce dans le bain à 36 degrés, pourtant réservé aux plus de 16 ans. On y observe ces couples qui pensent que personne ne remarque qu’ils se tripotent et on rêve qu'un jour, ce sera notre tour. Jusqu’à ce que le maître-nageur siffle et nous renvoie à l’intérieur.

Pourquoi le plus grand centre aquatique suisse a fermé ses toboggans

Et puis, bien sûr, il y a les toboggans. Cobra, Doppelbob, Cresta Canyon, Thriller, Tornado. Avec un sourire en coin, on repositionne notre maillot de bain pour gagner encore deux secondes, Puis on remonte aussitôt l’escalier en courant, et, quand le feu passe au vert, on redescend. Au bout de quatre heures, le temps est écoulé, il faut sortir. Retour à la voiture, les yeux rouges et l’âme heureuse.

Des armatures rouillées

Mais aujourd'hui, la glisse n'est plus possible. Le complexe indique sur son site:

«En raison d’un problème technique, les toboggans et la zone pour les tout-petits sont actuellement fermés»

La panne dure depuis déjà deux semaines. L’exploitant a confirmé au portail «Insideparadeplatz» que des plafonds se sont effrités en raison d'armatures rouillées:

«On parle d'environ 100 grammes de matériau qui s’est détaché du plafond en béton»

Les fermetures de toboggans auraient été «de pures mesures de précaution» et dix des douze éléments actuellement condamnés pourraient bientôt rouvrir.

Malgré tout, on imagine mal que l’Alpamare puisse survivre encore longtemps sans assainissement en profondeur. Pour le dire clairement, ses meilleures années sont derrière. Ouvert en 1977, le complexe a en effet été régulièrement agrandi et entretenu, mais jamais rénové en profondeur. Aujourd’hui, l’impressionnant paysage de toboggans ressemble à un souvenir des années 1990.

Bien plus qu'un parc de loisirs

Ce plafond qui s’effrite à l’Alpamare, c’est aussi un peu de la Suisse qui s’effrite. Avec le Musée des transports de Lucerne et Swissminiatur à Melide (TI), il fait en effet partie du trio d’excursions que presque chaque enfant a, un jour, coché, que ce soit en sortie scolaire, en famille, ou avec les scouts.

Swissminiatur a aussi connu des difficultés récemment 👇

Les tristes images de Swissminiatur ravagée par la grêle

Avec une patience très suisse, le complexe répond à chacune des évaluations à une étoile, qu’il reçoit actuellement plusieurs fois par jour. Par exemple:

«Nous sommes vraiment désolés que vous ayez voulu fêter chez nous l’anniversaire de votre fils et que vous n’ayez appris sur place seulement que les toboggans étaient fermés. Surtout pour une occasion si spéciale, nous comprenons bien à quel point la déception a dû être grande pour les enfants»

On le voit: l’Alpamare est plus qu’un lieu, c’est ce que des enfants demandent pour leur anniversaire. Aujourd’hui, les complexes de trampolines et autres halles d’activités pour jours de pluie pullulent, mais rien n’atteint l’ampleur de l’Alpamare.

(traduit par btr)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
2
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
Thèmes
Le Glacier 3000 sous des mètres de neige
1 / 8
Le Glacier 3000 sous des mètres de neige
source: glacier 3000
partager sur Facebookpartager sur X
Punch le petit macaque trouve enfin sa place parmi les singes
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Parmelin en dit plus sur les nouveaux droits de douane
Alors que des entreprises suisses se disent dans le flou, le président de la Confédération a fait le point sur les nouvelles taxes douanières américaines.
Les nouveaux droits de douane américains en vigueur depuis mardi remplacent pendant 150 jours ceux déjà appliqués. Ils ne s'ajoutent pas à ceux spécifiques à chaque pays, indique le Conseil fédéral mercredi. Il éclaire ainsi les entreprises se disant dans le flou.
L’article