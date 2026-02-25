Un mythe suisse s'effrite
Avec l'Alpamare, la mer n’a jamais été aussi proche. Elle trône directement à Pfäffikon (SZ), sur les bords du lac de Zurich. On se jette évidemment toujours d'abord dans le bassin à vagues où, toutes les demi-heures, l'écume peut atteindre jusqu’à 1,2 mètre. On saute par-dessus les vagues et on se laisse porter pendant que les parents attendent derrière avec les linges de bain.
A 14 ans, on se faufile en douce dans le bain à 36 degrés, pourtant réservé aux plus de 16 ans. On y observe ces couples qui pensent que personne ne remarque qu’ils se tripotent et on rêve qu'un jour, ce sera notre tour. Jusqu’à ce que le maître-nageur siffle et nous renvoie à l’intérieur.
Et puis, bien sûr, il y a les toboggans. Cobra, Doppelbob, Cresta Canyon, Thriller, Tornado. Avec un sourire en coin, on repositionne notre maillot de bain pour gagner encore deux secondes, Puis on remonte aussitôt l’escalier en courant, et, quand le feu passe au vert, on redescend. Au bout de quatre heures, le temps est écoulé, il faut sortir. Retour à la voiture, les yeux rouges et l’âme heureuse.
Des armatures rouillées
Mais aujourd'hui, la glisse n'est plus possible. Le complexe indique sur son site:
La panne dure depuis déjà deux semaines. L’exploitant a confirmé au portail «Insideparadeplatz» que des plafonds se sont effrités en raison d'armatures rouillées:
Les fermetures de toboggans auraient été «de pures mesures de précaution» et dix des douze éléments actuellement condamnés pourraient bientôt rouvrir.
Malgré tout, on imagine mal que l’Alpamare puisse survivre encore longtemps sans assainissement en profondeur. Pour le dire clairement, ses meilleures années sont derrière. Ouvert en 1977, le complexe a en effet été régulièrement agrandi et entretenu, mais jamais rénové en profondeur. Aujourd’hui, l’impressionnant paysage de toboggans ressemble à un souvenir des années 1990.
Bien plus qu'un parc de loisirs
Ce plafond qui s’effrite à l’Alpamare, c’est aussi un peu de la Suisse qui s’effrite. Avec le Musée des transports de Lucerne et Swissminiatur à Melide (TI), il fait en effet partie du trio d’excursions que presque chaque enfant a, un jour, coché, que ce soit en sortie scolaire, en famille, ou avec les scouts.
Avec une patience très suisse, le complexe répond à chacune des évaluations à une étoile, qu’il reçoit actuellement plusieurs fois par jour. Par exemple:
On le voit: l’Alpamare est plus qu’un lieu, c’est ce que des enfants demandent pour leur anniversaire. Aujourd’hui, les complexes de trampolines et autres halles d’activités pour jours de pluie pullulent, mais rien n’atteint l’ampleur de l’Alpamare.
(traduit par btr)