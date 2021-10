Fan de flingues, elle lance sa campagne avec un clip rempli de… flingues

Image: Twitter

Michele Fiore est conseillère municipale à Las Vegas. Cette républicaine controversée vient de lancer sa campagne pour le poste de gouverneur avec une vidéo pour le moins... pittoresque.

Elle est de retour. Michele Fiore a récemment annoncé qu'elle allait briguer le poste de gouverneur de l'Etat du Nevada. Et elle l'a fait à sa manière, c'est-à-dire avec un clip de campagne pas vraiment sobre.

Il faut dire que cette ancienne élue républicaine du parlement local et fervente militante du port d'armes a fait les choses en grand: décor désertique, musique country, gros pick-up... Difficile de réunir autant de clichés autour du pays de l'oncle Sam en une seule vidéo. On vous laisse jeter un coup d'oeil 👇

Ah, on avait presque oublié: les flingues. Michele Fiore, 51 ans, les aime tellement qu'elle s'en sert pour illustrer son programme politique. Littéralement. Appelé «Three shot plan», celui-ci vise à en finir avec l'obligation vaccinale, la théorie critique de la race et les fraudes électorales. Pour appuyer ses propos, elle pulvérise trois bouteilles portant le nom de ces trois objets avec son pistolet. Comme ça, au moins, c'est clair.

Des flingues, en veux-tu en voilà

Figure controversée, celle qui siège actuellement au conseil municipal de la ville de Las Vegas a un vrai penchant pour les armes à feu. En 2015, Fiore a même posé avec des membres de sa famille portant des flingues pour une carte de Noël.

Image: Facebook

Quatre générations de Fiore sont représentées sur cette carte de vœux, distribuée en cadeau à ses électeurs. Y compris son petit-fils Jake, qui tient dans ses mains un revolver.

La même année, la Républicaine a publié un calendrier avec des images d'elle-même posant avec... des armes à feu! Petite sélection:

1 / 7 La calendrier 2016 de Michele Fiore posant avec des flingues source: twitter

Cassé le doigt d'une collègue

Bien que connue au niveau national pour son image haute en couleur, sa candidature reste une surprise, rapporte le Las Vegas Review-Journal. Et pour cause: Michele Fiore est actuellement confrontée à une nouvelle vague de scandales.

Elle fait l'objet d'une enquête du FBI concernant le financement de sa campagne

Une autre conseillère municipale l'a accusée d'avoir cassé son doigt lors d'une agression à l'intérieur de l'hôtel de ville

«La plupart d'entre vous me connaissent comme une combattante. Et quand je me bats, je me bats à fond», a-t-elle déclaré à propos de sa candidature. Au vu de son amour pour les armes, espérons qu'il s'agisse d'une métaphore.