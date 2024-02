Au moins trois maisons ont été touchées par les flammes et une quatrième a reçu un impact direct de l'avion, selon le chef des pompiers. Les habitants des autres maisons ont pu quitter sains et saufs leur logement.

Que se passe-t-il si Trump ou Biden meurent?

Le républicain de 77 ans et le démocrate de 81 ans s'avancent vers un duel redouté et une campagne éprouvante. Qu'est-il prévu, dans la Constitution américaine et le règlement des partis, en cas de décès de l'un des candidats, avant l'élection présidentielle du 5 novembre?

Ils ne sont plus tout jeunes et ça dégaine du check-up comme des champignons magiques dans Super Mario. Il faut bien rassurer électeurs et donateurs. Mais ces papelards ont beau témoigner d'une santé physique et mentale pétaradante, Donald Trump et Joe Biden sont des grands-papas qui parfois trébuchent, fourchent ou radotent. Deux old boys qui s'apprêtent pourtant à vivre une campagne historique, contendante, éprouvante. À un âge où l'on est en droit de réfléchir à deux fois avant d'emprunter l'escalier ou un sécateur.