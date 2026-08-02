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Etats-Unis: Des milliers de personnes évacuées à cause d'un incendie

Andrew Rowley watches Old Trails Fire from Dwight Merkel Sports Complex after evacuating, Saturday, Aug. 1, 2026, in Spokane, Wash. (AP Photo/Young Kwak) Andrew Rowley
Keystone

Etats-Unis: des milliers de personnes évacuées à cause d'un incendie

Un feu de forêt a pris dans l'état de Washington, au nord-ouest du pays. L'état d'urgence a été déclaré.
02.08.2026, 11:3902.08.2026, 12:36

Des milliers de personnes ont reçu l'ordre de quitter leur domicile à Spokane, dans l'État de Washington, dans le nord-ouest des États-Unis, en raison d'un incendie de forêt s'approchant samedi de la ville et qui a contraint le gouverneur local à déclarer l'état d'urgence.

Le feu d'artifice est parti en sucette dans ce village vaudois

Plus de 80 900 hectares brûlaient dans 12 grands feux à travers l'État de Washington en cette quatrième année consécutive de sécheresse à l'échelle de l'État, un record, a indiqué le bureau du gouverneur Bob Ferguson.

Le gouverneur a souligné:

«La sécheresse historique et les vents violents créent des conditions dangereuses dans tout l'État»

Il a ajouté que l'état d'urgence interdisait la plupart des feux en plein air et agricoles jusqu'au 30 septembre. Commissaire aux terres publiques, Dave Upthegrove a déclaré:

«Cette année est déjà l'une des années les plus chargées en matière d'incendies de forêt jamais enregistrées, et nous ne faisons que commencer le mois d'août.»

Le feu, qui se propage rapidement, a franchi la rivière Spokane samedi après-midi et a pénétré dans la ville, a rapporté samedi le journal Spokesman-Review.

Le niveau d'alerte d'évacuation le plus élevé, «Go Now» (Partez maintenant), a été émis pour de larges secteurs du nord de Spokane, touchant des milliers de personnes en périphérie de la ville, selon la carte d'évacuation du gouvernement. Un centre d'hébergement pour les personnes évacuées a été installé.

Un incendie menace une station balnéaire proche d’Athènes

L'Etat de Washington, sur la côte pacifique, est frontalier du Canada, pays qui a été confronté en juillet à une nouvelle saison de feux de forêt, décrite comme «l'une des plus intenses de l'histoire» par le Premier ministre Mark Carney, avec trois millions d'hectares brûlés, soit l'équivalent de la superficie de la Belgique. (ats/afp)

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source: instagram/lorde
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